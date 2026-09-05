Χωρίς νικητή αλλά και γκολ ολοκληρώθηκε το πρώτο παιχνίδι της φετινής Super League 2 ανάμεσα σε Πανθρακικό και ΠΑΣ Πύργος.

Με το ντέρμπι δύο ομάδων που επέστρεψαν φέτος στην δεύτερη κατηγορία, ξεκίνησε η φετινή Super League 2. Στην Κομοτηνή ο Πανθρακικός υποδέχθηκε τον ΠΑΣ Πύργο με τις δύο ομάδες να μένουν στο μηδέν και να παίρνουν από έναν βαθμό.

Το παιχνίδι δεν ήταν και το καλύτερο από πλευράς θεάματος κάτι λογικό καθώς μιλάμε πως είμαστε στο ξεκίνημα της χρονιάς και οι ομάδες προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους.

Πανθρακικός (Γεωργιάδης): Σγούρης, Λαρέα, Πέιος, Βουτσάς (84′ Αθανασακόπουλος), Κολλαράς, Τσίλεμ, Ζιούλης, Ντουμάνης (73′ Αναστασόπουλος), Πατρόνι (59′ Ζώνιος (84′ Παχούμης), Γκορντεζιάνι (73′ Σαραντίδης), Νότας.

ΠΑΣ Πύργος (Κουτρομάνος): Γιαννίκογλου, Κάρδαρης (46′ Τσιρικουάβο), Δημητρίου, Εραμούσπε, Σαραμαντάς, Λεμονής, Τσορνομάζ, Μούσια, Κουλούσιας (46′ Δασκαλόπουλος), Δούμτσιος (68′ Μανσούρ), Μαυριάς (68′ Γρίβας).