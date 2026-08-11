Η ΑΕΛ ετοιμάζεται να εντάξει στο δυναμικό της τον Αργύρη Καμπετσή, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Αναγέννησης Καρδίτσας.

Η ΑΕΛ προχωρά για να κλείσει ακόμα μια μεταγραφή εν όψει της νέας σεζόν, κάνοντας δικό της τον Αργύρη Καμπετσή. Ο 27χρονος σέντερ φορ ετοιμάζεται να φορέσει τα βυσσινί, έχοντας συμφωνήσει με την ομάδα της Λάρισας.

Ο ίδιος έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Αναγέννηση Καρδίτσας, όπου έπαιξε την περασμένη αγωνιστική περίοδο σημειώνοντας πέντε γκολ σε 17 εμφανίσεις.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Ντόρτμουντ. Έπαιξε στη δεύτερη ομάδα των Βεστφαλών για έναν χρόνο, όταν επαναπατρίστηκε για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Στους Πράσινους έμεινε πέντε χρόνια, σημειώνοντας συνολικά επτά γκολ και δύο ασίστ σε 67 συμμετοχές, ενώ παραχωρήθηκε για ένα διάστημα δανεικός στη Βίλεμ.

Πέρασε από τις Ντιόσγκιορι και Καρμιώτισσα μέχρι να γυρίσει στην Ελλάδα τον περασμένο Σεπτέμβριο για τον σύλλογο της Καρδίτσας.