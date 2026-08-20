ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1: Τα highlights από το ματς της Τούμπας
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Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ να έρχεται ισόπαλος (1-1) με την Μπραν.
Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος (1-1) με την Μπραν στην Τούμπα στο πρώτο ματς για τα play offs του Conference League.
Οι ασπρόμαυροι έχασαν πολλές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο η Μπραν πήρε το προβάδισμα με πλασέ του Έρικσεν στο 57'.
Ο ΠΑΟΚ από μια στατική φάση κατάφερε να απαντήσει και να ισοφαρίσει με τον Μπάμπα στο 80' γράφοντας το τελικό 1-1.
@Photo credits: eurokinissi
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