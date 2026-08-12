Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ζενίτ για τον Βάνια Ντρκούσιτς, ο οποίος φτάνει την Παρασκευή (14/8) στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τη Ζενίτ για τον δανεισμό του Βάνια Ντρκούσιτς, με τον Σλοβένο να έρχεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τυπικό της διαδικασίας.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή (14/8) και στη συνέχεια θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ώστε να ανακοινωθεί από τον Δικέφαλο του Βορρά.

Ο ίδιος θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ την ερχόμενη σεζόν, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι ο σύλλογος, δεν αποκτά τον Ντρκούσιτς ως μια προσωρινή λύση για τη νέα αγωνιστική περίοδο, αλλά εξασφαλίζει τη δυνατότητα να διατηρήσει τα δικαιώματά του, εφόσον αποφασίσει να ενεργοποιήσει την οψιόν μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο παρακολουθούν εδώ και δύο χρόνια και για τον οποίο επιχείρησαν ήδη δύο φορές να φτάσουν σε συμφωνία, με πιο πρόσφατη προσπάθεια αυτή του περασμένου Ιανουαρίου.