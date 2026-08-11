Η ΑΕΛ συνεχίζει την ενίσχυση της με τους «βυσσινί» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 22χρονου τερματοφύλακα, Δημήτρη Γκούμα.

Η ΑΕΛ συνεχίζει την ενίσχυση της ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, με μοναδικό στόχο την επάνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον σύλλογο από την Λάρισα να προχωράει σε μία ακόμη προσθήκη.

Αναλυτικότερα, οι «βυσσινί» με ανακοίνωση τους γνωστοποίησαν τη μεταγραφή του Δημήτρη Γκούμα. Ο 22χρόνος τερματοφύλακας ξεκίνησε τη καριέρα του στις ακαδημίες της Λάρισας προτού μετακομίσει στην Γερμανία, όπου αγωνιστήκε με τις φανέλες της SV Planegg-Krailling καθώς και της Νυρεμβέργης. Το 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ και τώρα είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Η εστία μας βρήκε ακόμα έναν ταλαντούχο φύλακα. Ο Δημήτρης Γκούμας, μόλις 22 ετών, φοράει τα γάντια και τα βυσσινί! Έρχεται στην ΑΕΛ Novibet με αντανακλαστικά, ψυχραιμία και τρομερή ενέργεια! Δημήτρη, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΛ Novibet!».