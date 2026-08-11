Live TV - Κύπελλο Ελλάδος: ΑΟ Τρίκαλα - ΑΕΛ
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Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον ΑΟ Τρίκαλα για τον 1ο προκριματικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
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