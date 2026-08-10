Η ΑΕΛ επισημοποίησε την απόκτηση του Τίμου Τσελεπίδη, που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Καλαμάτα.

Η ΑΕΛ συνεχίζει να ενισχύεται προκειμένου να διεκδικήσει τη νέα σεζόν την επάνοδο στη Super League, με την ομάδα της Λάρισας να ανακοινώνει ακόμα μια προσθήκη.

Οι Βυσσινί ενέταξαν στο δυναμικό τους τον Τίμο Τσελεπίδη, ο οποίος ήταν βασικό στέλεχος και στην άνοδο της Καλαμάτας την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Ο 30χρονος σέντερ μπακ αποτελούσε προσωπική επιλογή του Σωκράτη Οφρυδόπουλου, καθώς έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν σε Παναχαϊκή και Λεβαδειακό.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Τιμόθεο Τσελεπίδη, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1996 στην Θεσσαλονίκη. Έχει ξεπεράσει τις 200 συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα. Ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ (2015) κι έχει αγωνιστεί με τις ομάδες Πανσερραϊκό, Παναχαϊκή, Απόλλων Σμύρνης, Λεβαδειακό και Καλαμάτα.

Τον καλωσορίζουμε στη βυσσινί οικογένεια ευχόμενοι τα καλύτερα που επιθυμεί με Yγεία κι επιτυχίες!».



