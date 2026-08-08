Ο Χρήστος Ξένος στο Gazzetta για το γηπεδικό: «Μακάρι το συντομότερο η Ζάκυνθος να παίξει... σπίτι της και οι επιχειρηματίες να βοηθούσαν περισσότερο την ομάδα»!

Στην Ζάκυνθο πριν μερικούς μήνες πανηγύρισαν την ιστορική άνοδο στη Superleague 2, όμως το γηπεδικό παραμένει ο μεγάλος βραχνάς και το άλυτο πρόβλημα ενόψει της σεζόν που αρχίζει και θα βρει τους νησιώτες, τουλάχιστον στην αρχή μακριά από το... σπίτι τους!

Από τα 11 ματς Κυπέλλου που ανακοίνωσε η ΕΠΟ για την ερχόμενη εβδομάδα, για το ένα δεν γνωρίζει κανείς ακόμη που θα διεξαχθεί. Πρόκειται για την αναμέτρηση Ζάκυνθος - Κηφισιά και το μόνο βέβαιο είναι πως δεν θα γίνει στην φυσικά έδρα των γηπεδούχων, καθώς το γήπεδο στο «Φιόρο του Λεβάντε» δεν πληροί τις προϋποθέσεις που υπάρχουν.

Δυστυχώς για την εκπρόσωπο των Ιονίων Νήσων στις επαγγελματικές κατηγορίες, το πρόβλημα με το γηπεδικό παραμένει και μοιάζει χρονοβόρο. Αλλωστε ο μέγας πονοκέφαλος για την διοίκηση της ομάδας δεν είναι το που θα γίνει το ματς Κυπέλλου, αλλά τι θα συμβεί με τα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Με τα έως τώρα δεδομένα θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι τα πρώτα ματς της Superleague2 η Ζάκυνθος θα τα δώσει ως γηπεδούχος μακριά από τη φυσική της έδρα, με την ελπίδα ότι αυτό δεν θα συμβεί για όλη τη σεζόν.

Μιλώντας στο Gazzetta (και) για το συγκεκριμένο μεγάλο πρόβλημα της Ζακύνθου, ένας από τους αρωγούς του συλλόγου για πολλά - πολλά χρόνια και φυσικά την περασμένη σεζόν, ο επιχειρηματίας στον τομέα του τουρισμού κ. Χρήστος Ξένος τόνισε:

«Εγινε από τη διοίκηση της Ζακύνθου μια μεγάλη προσπάθεια που αξίζουν πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό που πέτυχε. Να ανεβάσει την ομάδα στη Superleague 2. Προφανώς τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Εγώ ως επιχειρηματίας κι ένα απλό μέλος της παρέας αυτής, δεν είμαι στη διοίκηση, τα προηγούμενα 15 χρόνια πάντα βοηθούσα και φυσικά και τώρα θα συνεισφέρω.

Το γήπεδο είναι μεγάλο πρόβλημα. Εχουμε πάρει διαβεβαιώσεις πως θα γίνει αυτό που πρέπει για να παίζει το συντομότερο δυνατό η ομάδα μας στη φυσική της έδρας και όχι μακριά από το νησί που θα χάνει την δυναμική της. Ελπίζω να συμβεί αυτό, για να έχει και επιτυχίες η ομάδα. Να πετύχει τον στόχο της να μείνει στην κατηγορία.

Αν ένα μεγάλο μέρος των ξενοδόχων και των επιχειρηματιών της Ζακύνθου βοηθούσαμε όσο έπρεπε η ομάδα έστω για 1-2 χρονιές θα μπορούσε να πάει και Α΄ εθνική! Αλλά δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή επιχειρηματιών. Λίγοι πονάνε και βάζουν το χέρι στην τσέπη».