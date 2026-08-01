Ο Παναιτωλικός επικράτησε στο φιλικό παιχνίδι με τον Πανιώνιο στην Καισαριανή με 1-0, χάρη στο γκολ του Βαγγέλη Νικολάου.

Ο Παναιτωλικός συνέχισε με νίκες τα φιλικά του παιχνίδια, καθώς μετά τον ΠΑΣ Πύργο νίκησε και τον Πανιώνιο. Ο Τίτορμος επικράτησε του Ιστορικού στο γήπεδο της Καισαριανής με 1-0, έχοντας σκόρερ τον Βαγγέλη Νικολάου.

Μετά από ένα ημίχρονο με λίγες καλές φάσεις και κυρότερη για τον Παναιτωλικό το χαμένο τετ α τετ του Άλεξιτς με τον Σκαφίδα οι Αγρινιώτες βρήκαν το γκολ στο 59' με εκτός περιοχής σουτ του διεθνή με την Ελπίδων χαφ.

Αξιοσημείωτο πως για ένα μισάωρο αγωνίστηκε ο Ντιέγκο Εστεμπάν, ο οποίος δεν είχε χρησιμοποιηθεί στα προηγούμενα φιλικά, λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε στην αρχή της προετοιμασίας.

H αρχική ενδεκάδα του Πανιωνίου: Σκαφίδας, Χριστόπουλος, Ζούλιας, Ασλανίδης, Γκαντέλος, Στούπης, Πεττάς, Ντίας, Αλεξανδράκης, Φοκάμ, Μανάλης.

Παναιτωλικός: Ξενόπουλος, Σατσιάς (60’ Μαυρίας), Κόγιτς (60’ Γκράναθ), Στάγιτς (60’ Όλσον), Μανρίκε (60’ Αποστολόπουλος), Νικολάου (60’ Γερνάς), Μπάσι (60’ Ράδος), Εράκοβιτς (46’ Προδρομίτης), Λομπάτο (46’ Αλμπάνης), Γκοτζάι (46’ Μπρέγκου), Άλεξιτς (60’ Εστεμπάν).

Τα φιλικά του Παναιτωλικού