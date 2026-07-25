Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντώνη Παπασάββα, που μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Κηφισιά, Ηρακλή, ενώ ξεκίνησε από τΙς Ακαδημίες του Ολυμπιακού.

Συνεχίζονται οι προσθήκες στην Ελλάς Σύρου, ενόψει της πολύ απαιτητικής χρονιάς που έρχεται στη φετινή Superleague 2.

Η ομάδα των Κυκλάδων ενισχύει συνεχώς το ρόστερ του Θανάση Στάικου και αυτή τη φορά προχώρησε σε μια μεταγραφή ενός έμπειρου αμυντικού χαφ, του Αντώνη Παπασάββα. Ο 31χρονος ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, με τον οποίο έπαιξε και στην πρώτη ομάδα.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε συλλόγους της Γ' και Β' Εθνικής, ενώ από το 2020 μέχρι το 2024 αποτέλεσε μέλος της Κηφισιάς, αγωνιζόμενος 12 φόρες (σκόραρε και μια) στη Superleague 1. Ακολούθησε ο Ηρακλής, ενώ τελευταίος σταθμός του ήταν η Ηλιούπολη.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντώνη Παπασάββα.

Ο Παπασάββας ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία του Ολυμπιακού και σε ηλικία 18 ετών πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα των «Ερυθρολεύκων», ενώ παράλληλα αποτελούσε μέλος της Εθνικής Νέων.

Ακολούθησε ο Τύρναβος, η Τρίγλια Ραφήνας, ο Αχαρναϊκός, το Αιγάλεω, και ο Πανθηραϊκός, προτού φορέσει τη φανέλα της Κηφισιάς.

Με την ομάδα των Βόρειων προαστίων κατέκτησε διαδοχικές ανόδους και αγωνίστηκε μαζί της στην Α’ Εθνική, αποτελώντας τον ιστορικό αρχηγό της.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Ηρακλή, ενώ την περασμένη σεζόν αποτέλεσε μέλος της Ηλιούπολης.

Αντώνη σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την φανέλα της ομάδα μας.