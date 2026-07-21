Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε μια νεά προσθήκη στο ρόστερ της, τον 25χρονο επιθετικό Εμιλιάνο Μπουλάρι.

Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, η Ελλάς Σύρου προχώρησε σε μια νέα προσθήκη στο δυναμικό της, με τον Εμιλιάνο Μπουλάρι να μετακομίζει στο νησί των Κυκλάδων.

Ο σύλλογος επιβεβαίωσε την απόκτηση του 25χρονου επιθετικού, που έχει ξεκινήσει την καριέρα του στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ατρόμητο, Καλαμάτα, Αιγάλεω και Λάτσι.

Η ανακοίνωση της Ελλάς Σύρου

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Εμιλιανο Μπουλάρι.

Ο 25χρονος επιθετικός ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ατρόμητο, Καλαμάτα, Αιγάλεω και Laci.

Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του με επτά τέρματα, ενώ διακρίθηκε ως ένας εκ των κορυφαίων επιθετικών της κατηγορίας.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο Πέδρο Μαρτίνς τον είχε επιλέξει στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ιστορικό παιχνίδι με την Άρσεναλ στο «Emirates».

Επιπλέον, σε ηλικία 18 ετών κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα της Αλβανίας.

Εμιλιάνο σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας.



