Σε μία εξαιρετική κίνηση που αναβαθμίζει την ομάδα σε διοικητικό επίπεδο προχώρησε η Μαρκό με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την συμφωνία με τον Βασίλη Γκαγκάτση που θα είναι Σύμβουλος Διοίκησης.

Εκτός από τις αποκτήσεις ποδοσφαιριστών, για μια ομάδα είναι σημαντική και η διοικητική ενίσχυση. Σε αυτό το κομμάτι η Μαρκό συμφώνησε με τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ, Βασίλη Γκαγκάτση, προκειμένου να αναλάβει την θέση του Σύμβουλου Διοίκησης.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση των «πράσινων» έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με έναν πραγματικό θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου και της αθλητικής διοίκησης, τον κ. Βασίλη Γκαγκάτση, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης.

Η προσθήκη του κ. Γκαγκάτση στο διοικητικό σχήμα της ομάδας μας αποτελεί μια κίνηση στρατηγικής σημασίας. Η τεράστια εμπειρία του, η βαθιά γνώση του ελληνικού και διεθνούς ποδοσφαίρου, καθώς και η μακρά, επιτυχημένη διαδρομή του στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχει θέσει η ΠΑΕ Μαρκό στο πρωτάθλημα της Superleague 2.

Ο Βασίλης Γκαγκάτσης έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με τη χρυσή εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχοντας διατελέσει ο μακροβιότερος Πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) κατά την ιστορική περίοδο της κατάκτησης του Euro 2004. Παράλληλα, έχει υπηρετήσει το άθλημα από κορυφαίες διοικητικές θέσεις, ως Διευθύνων Σύμβουλος της Super League, ως στέλεχος σε σημαντικές επιτροπές των UEFA και FIFA, καθώς και σε επιτελικές θέσεις ιστορικών συλλόγων.

Με την τεράστια τεχνογνωσία και το κύρος του, ο Βασίλης Γκαγκάτσης έρχεται να προσθέσει τις δυνάμεις του στην προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας ισχυρής και υγιούς δύναμης στο ελληνικό ποδόσφαιρο!

Η διοίκηση της ΠΑΕ Μαρκό καλωσορίζει τον Βασίλη Γκαγκάτση στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία ενός τέτοιου κεφαλαίου για το ποδόσφαιρό μας θα ενισχύσει σημαντικά τη δυναμική της ομάδας μας και θα συμβάλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή της πορεία».