Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί προπονήθηκε για πρώτη φορά με τους συμπαίκτες του στη Μαρκό, και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του, πιθανότατα στη Σύρο (19/8).

Στον αστερισμό του Γιουσέφ Ελ Αραμπί κινούνται τις τελευταίες ημέρες οι άνθρωποι της Μαρκό, αφού κατάφεραν να ολοκληρώσουν την κορυφαία μεταγραφή του κλαμπ, φέρνοντας πίσω στην Ελλάδα τον πρώην στράικερ του Ολυμπιακού.

Ο Μαροκινός ανακοινώθηκε επίσημα από τον σύλλογο της Superleague 2, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, λέγοντας πως είναι χαρούμενος που γύρισε στην Αθήνα και πλέον έχει κάνει και την πρώτη του προπόνηση παρέα με τους νέους συμπαίκτες του.

Υπό τις οδηγίες του Σούλη Παπαδόπουλου, ο 39χρονος επιθετικός προπονήθηκε στο κέντρο όπου βρίσκεται η ομάδα για την προετοιμασία της στην Πτολεμαϊδα και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τα... πράσινα. Θυμίζουμε πως πρώτο επίσημο παιχνίδι της Μαρκό για τη νέα σεζόν είναι στη Σύρο με την Ελλάς, στις 19 Αυγούστου για τον 2ο προκριματικό του Κυπέλλου Ελλάδος.