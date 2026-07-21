Την καριέρα του στον Πανσερραϊκό θα συνεχίσει ο Γιοέλ Αρμουγκόμ, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με ανακοίνωση του.

Παίκτης του Πανσερραϊκού θα συνεχίσει να είναι ο Γιοέλ Αρμουγκόμ. Η ομάδα από τις Σέρρες που συνεχίζει να ενισχύεται στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού μετά την απόκτηση του Βαρσάμη ανακοίνωσε την παραμονή του 28χρονου μπακ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Yoel Armougom, ο οποίος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα στο στήθος, στον δρόμο για την επιστροφή της ομάδας μας στην Super League.

Ο ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 05/06/1998 στο Σεντ Ντενί. Αγωνίζεται ως αριστερός μπακ και εντάχθηκε πέρυσι στον Πανσερραϊκό, έχοντας την ατυχία να τραυματιστεί κατά την διάρκεια της προετοιμασίας και να μείνει εκτός προπονήσεων έως τον Δεκέμβριο. Ενώ μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος έκανε και τις πρώτες του συμμετοχές.

Τα τελευταία δύο χρόνια πριν τον Πανσερραϊκό αγωνιζόταν στην Κλερμόντ. Από το 2016 έως το 2022 φορούσε τη φανέλα της Καέν με την οποία είχε 132 συμμετοχές και δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ για μια χρονιά αγωνίστηκε και στην Σοσό.

Γιοέλ, καλή επιτυχία».