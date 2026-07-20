Παίκτης του Πανσερραϊκού είναι ο Βασίλης Βαρσάμης.

Ο Πανσερραϊκός συνεχίζει την υλοποίηση του μεταγραφικού του σχεδιασμού, προκειμένου να επιστρέψει άμεσα στη Super League κι έκανε δικό του και τον αμυντικό μέσο Βασίλη Βαρσάμη.

Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρεται: «Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Βασίλη Βαρσάμη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φορέσει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Είναι γεννημένος στις 26/10/2007, αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος και ανήκε στον Ολυμπιακό από τον Ιανουάριο, αγωνιζόμενος στην Β’ ομάδα.

Νωρίτερα αγωνιζόταν στην ΑΕΛ με την οποία έκανε τις πρώτες του επαγγελματικές συμμετοχές, προερχόμενος από τα τμήματα υποδομής της ομάδας.

Βασίλη, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».

