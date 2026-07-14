Η Ελλάς Σύρου γνωστοποίησε την επιστροφή του Χρήστου Πρεβεζιάνου, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Απόλυτη επιβεβαίωση στο προ ημερών ρεπορτάζ του Gazzetta είχαμε σήμερα (14/7) από την Ελλάς Σύρου, που ανακοίνωσε την επιστροφή του Χρήστου Πρεβεζιάνου.

Ο νεαρός μέσος που βρέθηκε στην ομάδα των Κυκλάδων τη σεζόν 2023-2024, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Θανάση Στάικου, καθώς παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο έμπειρος τεχνικός πιστεύει στις δυνατότητές του, ενώ θεωρείται και ένας από τους κορυφαίους χαφ της γενιάς του.

Παράλληλα, η συριανή ομάδα ανακοίνωσε και την απόκτηση του στράικερ Γιώργου Γεμιστού, που μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί στον Πανιώνιο, ενώ σύντομα αναμένεται και η επίσημη ενημέρωση για την προσθήκη του κίπερ Γιάννη Σουρδή.

Η ανακοίνωση για Πρεβεζιάνο:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Πρεβεζιάνο.

Ο Χρήστος επιστρέφει στη Σύρο, εκεί όπου φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Ελλάς τη σεζόν 2023/24, αποτελώντας έναν από τους πλέον ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Την περσινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στη Super League 2 με τη φανέλα των Χανίων, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο.

Η επιστροφή του ενισχύει σημαντικά το νεανικό και φιλόδοξο σύνολο της ομάδας μας, με την πεποίθηση ότι θα αποτελέσει έναν από τους πρωταγωνιστές της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Χρήστο, σου ευχόμαστε υγεία και μία ακόμη χρονιά γεμάτη επιτυχίες με τα χρώματα της Ελλάς Σύρου!

Η ανακοίνωση για τον Γεμιστό:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον επιθετικό, Γεώργιο Γεμιστό.

Ο Γεμιστός ενισχύει σημαντικά το ρόστερ της ομάδας μας, προσθέτοντας ποιότητα κι εμπειρία. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τον Εθνικό Πειραιώς, ενώ νωρίτερα είχε φορέσει τη φανέλα του Πανιωνίου, συμμετέχοντας και στα playoff της Superleague 2.

Γιώργο σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ελλάς Σύρου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες.