Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο Μάρκο Μαρκόβσκι αναμένεται να αναλάβει διοικητικό πόστο στην Athens Kallithea.

Ο Μάρκο Μαρκόβσκι πριν από 8 ημέρες αποχώρησε από τον Παναιτωλικό, όμως δεν θα μείνει καιρό εκτός ποδοσφαίρου. Ο Σέρβος αφήνει το Αγρίνιο και όλα συνηγορούν πως θα μετακομίσει στην Αθήνα, καθώς όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta αποτελεί ισχυρή υποψηφιότητα, ώστε να αναλάβει το πόστο του Team Manager της Athens Kallithea!

Το κλαμπ της Αττικής έχει βλέψεις πρωταθλητισμού την ερχόμενη σεζόν, ώστε να επιστρέψει στη Stoiximan Super League και σε αυτό το πλαίσιο θέλει να αναβαθμιστεί σε όλους τους τομείς. Κάπως έτσι οι διοικούντες του συλλόγου της Καλλιθέας εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Μαρκόβσκι, ο οποίος με την παρουσία του στην ομάδα θα συμβάλει τόσο με την προσωπικότητα του στα αποδυτήρια, όσο και με τις ικανότητες του στο οργανωτικό κομμάτι αλλά και του αγωνιστικού σχεδιασμού.

Για τον Μαρκόβσκι η Καλλιθέα αποτελεί ξεχωριστή ομάδα για την καριέρα του, καθώς είναι αυτή που τον Γενάρη του 2008 τον έφερε στην Ελλάδα και του άνοιξε το τεράστιο κεφάλαιο της ζωής του στην Ελλάδα.

Σχεδόν 17 χρόνια μετά την αποχώρηση του από το Ελ Πάσο ο Σέρβος είναι το πιο πιθανό να επιστρέψει, αυτή τη φορά σε διοικητικό πόστο, ώστε να βοηθήσει την Athens Kallithea στην προσπάθεια της για επάνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αξιοσημείωτο πως η διοίκηση των αδελφών Φιλιππάκων είχε τιμήσει τον Μαρκόβσκι για την προσφορά του στο κλαμπ τον Γενάρη του 2024, όταν είχε επιστρέψει ως αντίπαλος σε ματς Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό.

Tη θέση του Team Manager της Athens Kallithea κατείχε μέχρι πρόσφατα ο Γιώργος Αλεξόπουλος, όμως η συνεργασία των δυο πλευρών ολοκληρώθηκε κοινή συναινέσει, με τις δυο πλευρές να διατηρούν άριστες σχέσεις και οι άνθρωποι του κλαμπ εξετάζουν τις επιλογές τους.

Από εκεί και πέρα γίνονται και κινήσει για την ενίσχυση του τεχνικού επιτελείου του Βαγγέλη Μόρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta σε αυτό είναι εξίσου πιθανό να ενταχθεί ο προπονητής τερματοφυλάκων Χρυσόστομος Μιχαηλίδης, ο οποίος επιστρέφει στο ποδόσφαιρο τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρηση του από την ΑΕΚ.

Στον Δικέφαλο δούλεψε από το 2014 έως το 2022, αρχικά στις ακαδημίες και από το 2017 στην πρώτη ομάδα, όπου ήταν μέλος του επιτελείου του Μανόλο Χιμένεθ που σήκωσε το πρωτάθλημα του 2018.

Φυσικά εκτός αυτών θα υπάρξει και η ανάλογη μεταγραφική ενίσχυση της Athens Kallithea. Ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες ανακοινώσεις, όμως ακόμα υπάρχει αρκετός δρόμος για την ενίσχυση της ομάδας, ώστε να χτυπήσει τον στόχο της ανόδου.