Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μάκη Μπελεβώνη, που θα είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της ομάδας μαζί με τον Σωτήρη Κυργιάκο.

Μετά τον Σωτήρη Κυργιάκο, η ΑΕΛ ανακοίνωσε την πρόσληψη και του Μάκη Μπελεβώνη, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο τεχνικού διευθυντή στους «βυσσινί» τρέχοντας τον σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα σεζόν που θα τη βρει στη Superleague 2 με στόχο την επαναφορά στη μεγάλη κατηγορία.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Μάκη Μπελεβώνη ο οποίος αναλαμβάνει την θέση του Τεχνικού Διευθυντή.

Ο Μάκης Μπελεβώνης αγωνίστηκε με την ομάδα του Παναιτωλικού από το 1991 έως το 1997 κι έπειτα στην Καλαμάτα και στον ΟΦΗ πριν επιστρέψει ξανά στον Παναιτωλικό (2007-2012). Με την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας συνέχισε στην ομάδα του Αγρινίου να προσφέρει από διοικητικά πόστα (2013-2026) κυρίως ως Team Manager και Technical Director στην Super League έχοντας μεγάλη εμπειρία και αναγνώριση στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μάκη καλώς όρισες στην ΑΕΛ Novibet. Ευχόμαστε καλή Υγεία και οι επιλογές σου στον μεταγραφικό σχεδιασμό και στη διοικητική δομή να φέρουν πολλές επιτυχίες!