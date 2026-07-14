Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Πανσερραϊκό.

Ο Πανσερραϊκός συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, προκειμένου να επιστρέψει άμεσα στη Super League.

Τα «λιοντάρια», λοιπόν, ανακοίνωσαν την απόκτηση των Μανώλη Αλιατίδη και Στέφανου Σουλούκου.

Η ανακοίνωση για τον Αλιατίδη:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Μανώλη Αλιατίδη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φορέσει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Είναι γεννημένος στις 05/02/1995 στην Πτολεμαΐδα και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Έχει αγωνιστεί Απόλλων Σμύρνης, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Αιολικό, Παναργειακό και Καβάλα, έχοντας 128 συμμετοχές και 3 γκολ στην κατηγορία.

Μανώλη, καλώς ήρθες και πάλι στην οικογένεια των λιονταριών».

Η ανακοίνωση για τον Σουλούκο: «Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Στέφανο Σουλούκο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φορέσει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Είναι γεννημένος στις 04/01/2001 στην Λάρισα, έχει ύψος 2.01 και αγωνίζεται ως τερματοφύλακας.

Έχει αγωνιστεί κυρίως στην ΑΕΛ, προερχόμενος και από τα τμήματα υποδομών έχοντας 70 συμμετοχές με την ομάδα, εκ των οποίων στις 32 κράτησε απαραβίαστη την εστία του. Πέρυσι ανήκε στον Ηρακλή.

Στέφανε, καλώς ήρθες και πάλι στην οικογένεια των λιονταριών».