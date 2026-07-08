Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την επανέναρξη της συνεργασίας του με τον επιθετικό Θεόδωρο Βερνάρδο.

Ο Πανσερραϊκός προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφή, ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας του με τον επιθετικό Θεόδωρο Βερνάρδο.

Ο 28χρόνος επιθετικός, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες των «Λιονταριών», την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν βασικός στην Έλλας Σύρου, μετρώντας 32 συμμετοχές με 9 γκολ και 2 ασίστ, ενώ τα συνολικά του στατιστικά στη Superleague 2 είναι 170 συμμετοχές, 29 γκολ και 9 ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Θοδωρή Βερνάρδο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και επιστρέφει για να φορέσει και πάλι τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Είναι γεννημένος στις 07/11/1997 στην Θεσσαλονίκη και αγωνίζεται ως πλάγιος χαφ, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από τον Πανσερραϊκό, καθώς τη σεζόν 2015-2016 ήταν αρχικά μέλος της Κ19 και στην συνέχεια έγινε επαγγελματίας.

Πέρυσι εντυπωσίασε με την φανέλα της Ελλάς Σύρου, έχοντας 32 συμμετοχές, 9 γκολ και 2 ασίστ.

Έχει αγωνιστεί επίσης σε Ηρακλή, Αστέρα Βλαχιώτη, Ολυμπιακό Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου έχοντας συνολικά 170 συμμετοχές, 29 γκολ και 9 ασίστ στην κατηγορία.

Θοδωρή, καλώς ήρθες και πάλι στην οικογένεια των λιονταριών».