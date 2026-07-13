Ο Σωτήρης Κυργιάκος θα βρίσκεται και επίσημα στην ΑΕΛ από την επόμενη σεζόν, καθώς ανέλαβε χρέη Γενικού Διευθυντή.

Η ΑΕΛ Novibet γνωστοποίησε με ανακοίνωση της την επίσημη έναρξη της συνεργασίας της με τον Σωτήρη Κυργιακό, ο οποίος θα αναλάβει καθηκόντα νέου Γενικού Διευθυντή, όπως ήδη είχατε ενημερωθεί από το Gazzetta.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση αυτή έπαιξε η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των «βυσσινί» και η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στον Ζήση Στυλιανό.

Ο άλλοτε διεθνής αμυντικός του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της Λίβερπουλ εργάστηκε την περασμένη σεζόν ως Team Manager της Κηφισιάς, όμως αποχώρησε μεσούσης της σεζόν για προσωπικούς λόγους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Σωτήρη Κυργιάκο ο οποίος αναλαμβάνει την θέση του Γενικού Διευθυντή.

Ο Σωτήρης Κυργιάκος, έχοντας αξιόλογη καριέρα ως διεθνής ποδοσφαιριστής, εκατοντάδες συμμετοχές σε σπουδαία clubs του εξωτερικού και της χώρας μας αλλά και παραγωγική συνεισφορά ως στέλεχος πλέον στη διοίκηση του ελληνικού ποδοσφαίρου, αναλαμβάνει την μεγάλη ευθύνη της γενικής διεύθυνσης της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ως Sports Director, εκτιμώντας βαθύτατα το μέγεθος και της αξίες της.

Σωτήρη σε καλωσορίζουμε στην μεγάλη βυσσινί οικογένεια. Ευχόμαστε Υγεία και την μέγιστη απόδοση με επιτυχίες!