Αρχές της ερχόμενης βδομάδας ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος θα ανέβει στην Λάρισα προκειμένου να ανακοινωθεί και να παρουσιαστεί από την ΑΕΛ. Στις 20 Ιουλίου ξεκινάνε προετοιμασία οι «βυσσινί».

Από την στιγμή που όλα πήγαν όπως τα ήθελαν οι δύο πλευράς και η ΑΕΛ άλλαξε χέρια, η νέα διοίκηση του Ζήση Στυλιανού τρέχει όσο γίνεται πιο γρήγορα τον σχεδιασμό. Σχεδιασμός που δεν έχει να κάνει μόνο με τις μεταγραφές, με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο να είναι ένας μεγάλος στόχος που αν αποκτηθεί θα ανεβάσει επίπεδο την άμυνα, αλλά συνολικά.

Αρχικά στις αρχές της ερχόμενης βδομάδας αναμένεται στην Λάρισα ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος ο οποίος θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Ο 52χρονος τεχνικός θα ανακοινωθεί και επίσημα και θα πιάσει αμέσως δουλειά. Από την στιγμή που η νέα διοίκηση δεν έκρυψε πως στόχος είναι η επιστροφή στην Super League, καταλαβαίνει κανείς πως το τρέξιμο για όλους θα είναι μεγαλύτερο, προκειμένου αυτός ο στόχος να επιτευχθεί.

Εκτός από τον έμπειρο προπονητή, αναμένεται να ανακοινωθούν και επίσημα οι δύο άνθρωποι που θα τρέχουν ουσιαστικά την ομάδα. Μιλάμε για τους Μάκη Μπελεβώνη και Σωτήρη Κυργιάκο με τους ακριβείς ρόλους που θα έχουν στο οργανόγραμμα να γίνονται γνωστοί από την ανακοίνωση που θα υπάρξει.

Όσον αφορά την προετοιμασία αυτή θα ξεκινήσει στις 20 Ιουλίου και στόχος όλων στην ΑΕΛ είναι μέχρι εκείνη την στιγμή να έχουν γίνει κάποιες, γιατί όλες δεν γίνεται, μεταγραφικές κινήσεις. Ήδη οι επαφές έχουν αρχίσει με στόχο την δημιουργία ενός όσο γίνεται πιο δυνατού ρόστερ προκειμένου η ομάδα να παλέψει για την επιστροφή της στην Super League.