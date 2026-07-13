Από τον Παναθηναϊκό στη Μαρκό ο Νίκος Νικολετόπουλος

Ο Νίκος Νικολετόπουλος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μαρκό, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 20% από τη μεταγραφή του νεαρού αμυντικού.

Παίκτης της Μαρκό είναι πλέον ο Νίκος Νικολετόπουλος, με τον 21χρονο οπισθοφύλακα να αποχαιρετά τον Παναθηναϊκό όπου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία. Ο νεαρός αμυντικός θα φορά στο εξής τη φανέλα της ομάδας του Μαρκόπουλου, με το «τριφύλλι» να διτηρεί ένα 20% ως ποσοστό μεταπώλησης.

Η ανακοίνωση της Μαρκό

«ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την απόκτηση του ταλαντούχου Έλληνα κεντρικού αμυντικού, Νίκου Νικολετόπουλου με μεταγραφή από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%.

Η διοίκηση του συλλόγου μας αποδεικνύει διαχρονικά και έμπρακτα ότι στηρίζει το ελληνικό στοιχείο και επενδύει σταθερά σε νέους ποδοσφαιριστές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα και το κατάλληλο περιβάλλον να αναδειχθούν μέσα από την ομάδα μας.

Ο γεννημένος στις 10 Ιουνίου 2005 στόπερ με ύψος 1,89 έρχεται για να θωρακίσει τα μετόπισθεν της ομάδας μας, κουβαλώντας εξαιρετικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο των υποδομών.

Ο Νίκος ξεκίνησε την πορεία του από πολύ νεαρή ηλικία στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, όπου παρέμεινε για 12 χρόνια. Μάλιστα, ξεχώρισε γρήγορα για τον ηγετικό του χαρακτήρα, αποτελώντας συγχρόνως και τον αρχηγό της Κ19 του συλλόγου.

Στη συνέχεια, ο νεαρός αμυντικός παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού για να πάρει πολύτιμες επαγγελματικές εμπειρίες στο πρωτάθλημα της Superleague 2. Συγκεκριμένα, τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε το β’ εξάμηνο στην Παναχαϊκή, ενώ την περσινή αγωνιστική περίοδο (2025-2026) πραγματοποίησε μια γεμάτη χρονιά στον Παναργειακό, καταγράφοντας 14 συμμετοχές.

Η οικογένεια της ΠΑΕ Μαρκό καλωσορίζει τον Νίκο Νικολετόπουλο και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την πρασινομαυρη φανέλα!»