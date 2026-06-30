Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξάντρ Σαποβάλοφ, ενός στράικερ με τρομερή ικανότητα στο γκολ.

Ακόμη μια σπουδαία μεταγραφή ανακοίνωσε τη Δευτέρα (29/6) η Ελλάς Σύρου, όπως άλλωστε σας είχε ενημερώσει μέρες νωρίτερα το Gazzetta.

Μετά την απόκτηση του Ορέστη Κρέτση, ο σύλλογος των Κυκλάδων γνωστοποίησε και το deal με τον... killer, Αλεξάντρ Σαποβάλοφ! Τον 23 ετών στράικερ που μετράει 78 γκολ σε 124 συμμετοχές σε επαγγελματικές κατηγορίες της Εσθονίας, ενώ την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Αιγάλεω, έχοντας 4 τέρματα και 6 ασίστ.

Με αυτή την προσθήκη το σύνολο του Θανάση Στάικου δυναμώνει αρκετά, καθώς στόχος των ανθρώπων της Ελλάς είναι να πάει ακόμη καλύτερα, συγκριτικά με την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Εσθονό επιθετικό, Αλεξάντρ Σαποβάλοφ.

Ο Σαποβάλοφ έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της ομάδας μας, κουβαλώντας ένα εντυπωσιακό βιογραφικό. Μετρά 78 γκολ σε 124 συμμετοχές στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Εσθονίας, ενώ διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία από τα ελληνικά γήπεδα, έχοντας αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ Β’, τη Νίκη Βόλου και το Αιγάλεω.

Η περσινή του παρουσία στη Superleague 2 ήταν εξαιρετική, καθώς αναδείχθηκε τρίτος πιο παραγωγικός παίκτης του πρωταθλήματος, με μέσο όρο συμμετοχής σε γκολ τα 90,6 λεπτά.

Αλεξάντρ, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ελλάς Σύρου. Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!