Ρούπτσος: «Η ίδια πρόταση είχε κατατεθεί και τον Ιανουάριο για τον Σαρακασίδη, τότε την απορρίψαμε»

Ο Κώστας Ρούπτσος προχωρήσε σε μία ανάρτηση για να δώσει κάποιες απαντήσεις για την πώληση του Γιώργου Σαρακασίδη.

Η παραχώρηση του νεαρού Γιώργου Σαρακασίδη στην ΑΕΚ προκάλεσε την άσκηση κριτικής προς τη διοίκηση του Πανιωνίου, με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Κώστα Ρούπτσο να αποφασίζει να τοποθετηθεί επί του θέματος μέσω μίας ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Η ανάρτηση του Κώστα Ρούπτσου

Διαβάζω με σεβασμό κάθε άποψη που εκφράζεται από τους φίλους του Πανιωνίου σχετικά με την πώληση του Γιώργου Σαρακασίδη. Η κριτική είναι στοιχείο της ιστορίας και της δημοκρατίας του συλλόγου μας. Υπάρχουν όμως ορισμένες παραδοχές που επιθυμώ να εκφράσω και οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία μου.

Ο Πανιώνιος ως ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία και μέγεθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν αναδεικνύει ποδοσφαιριστές όταν είναι έτοιμοι. Τους αναδεικνύει όταν ακόμη αποτελούν ρίσκο.

Η μεγαλύτερη ευθύνη της πρώτης ομάδας δεν είναι να αναγνωρίζει το ταλέντο. Είναι να του δίνει την πρώτη ευκαιρία.

Κάποιοι βλέπουν και μετρούν 91 λεπτά συμμετοχής. Εμείς θυμόμαστε την ημέρα που αποφασίσαμε να εμπιστευτούμε ένα παιδί 14 ετών.

Η υπεραξία δεν γεννιέται στο ντεμπούτο. Γεννιέται στην εμπιστοσύνη.

Ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν γεννιέται την ημέρα που υπογράφει το πρώτο του συμβόλαιο. Γεννιέται την ημέρα που ένας σύλλογος αποφασίζει να του φερθεί σαν επαγγελματία.

Δεν με κάνει περήφανο η μεταγραφή και η πώληση ενός 15χρονου. Η ίδια πρόταση είχε κατατεθεί και τον Ιανουάριο. Τότε την απορρίψαμε, γιατί θεωρήσαμε ότι δεν εξασφάλιζε άμεσα στον ποδοσφαιριστή μας το αγωνιστικό περιβάλλον που χρειαζόταν για να εξελιχθεί. Ο Πανιώνιος θα αποδέχεται μία μεταγραφή μόνο όταν αυτή δημιουργεί στον ποδοσφαιριστή μία καλύτερη επόμενη μέρα από αυτή που μπορούμε να του προσφέρουμε εμείς. Γι’ αυτό τον Ιανουάριο είπαμε όχι και σήμερα είπαμε ναι.

Στον Πανιώνιο δεν περιμένουμε να αποδείξει ένα παιδί ότι αξίζει μια ευκαιρία. Του δίνουμε την ευκαιρία για να αποδείξει την αξία του.

Ευχόμαστε στον Γιώργο Σαρακασίδη να είναι υγιείς και να αγωνιστεί στο ανώτατο ποδοσφαιρικό επίπεδο κάνοντας περήφανους την οικογένεια του και τον Πανιώνιο. Ο Γιώργος για εμάς δεν αποτελεί την εξαίρεση που θέλουμε να πανηγυρίσουμε. Αποτελεί τον κανόνα που θέλουμε να καθιερώσουμε.