Η Ελλάς Σύρου είναι έτοιμη να ανακοινώσει μια σπουδαία μεταγραφή για τα δεδομένα της Superleague 2.

Πολύ κοντά στο να ανακοινώσει μια σπουδαία, για τα δεδομένα της Superleague 2 μεταγραφή είναι η Ελλάς Σύρου, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta.

Οι άνθρωποι της ομάδας των Κυκλάδων σε συνεργασία με τον Θανάση Στάικο δουλεύουν μέρα νύχτα ενόψει της νέας σεζόν και έχουν δώσει τα χέρια με τον -πρώην- μέσο και αρχηγό της Ηλιούπολης, Ορέστη Κρέτσι! Μάλιστα, το ρεπορτάζ αναφέρει πως η επίσημη ανακοίνωση είναι θέμα ωρών, ενώ παράλληλα ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ήθελε πολύ να αγωνιστεί με τη συριανή ομάδα.

Ο Κρέτσι την αγωνιστική περιόδο που μας πέρασε (2025-2026) αγωνίστηκε 28 φορές με τη φανέλα της Ηλιούπολης, έχοντας 3 γκολ (τα 2 μάλιστα κόντρα στους Συριανούς) και μια ασίστ και ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν στην κατηγορία, παρά τον υποβιβασμό της ομάδας.

Παράλληλα, πηγές από τον σύλλογο μας αναφέρουν πως ετοιμάζεται ακόμη μια σπουδαία μεταγραφή, η οποία πρόκειται να «σκάσει» μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα (29/6).