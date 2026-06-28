Άλεξ Τεϊσέιρα στο Gazzetta: «Πάντα ήθελα να αγωνιστώ στην Ελλάδα, ο λόγος που δεν πήγα στη Λίβερπουλ»

Ανάμεσα στις γιορτές και τις χαρές για την έλευση του 2010 στις ζωές μας, ένας άλλος ποδοσφαιριστής άλλαξε κεφάλαιο στο ποδόσφαιρο και ετοιμαζόταν για πρώτα του βήματα στην Ευρώπη. Ο Άλεξ Τεϊσέιρα άφησε πίσω του οικογένεια, φίλους, συγγενείς και μπήκε στο αεροπλάνο για πρώτο του υπερατλαντικό ταξίδι.

Τελικός προορισμός η Ουκρανία και συγκεκριμένα στο Ντόνετσκ. Εκεί όπου η Σαχτάρ είχε δημιουργήσει την δική της αποικία με Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές όπως ο Μπερνάρ, ο Τάισον, ο Λουίζ Αντριάνο και άλλοι. Ο 20χρονος Τεϊσέιρα πήγε ως ένα αγόρι και έφυγε ως άντρας μετά από έξι χρόνια.

Σε αυτό το διάστημα τα... έσπασε όλα. Πέντε πρωταθλήματα, τέσσερα κύπελλα, ισάριθμα Σούπερ Καπ, σπουδαίες βραδιές στο Champions League, δύο φορές πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος και συνολικά 89 γκολ σε 223 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με αποτέλεσμα να είναι τρίτος ξένος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας.

Το καλοκαίρι του 2015 έγινε «μήλον της έριδος» για τη μισή Ευρώπη. Κλαμπ όπως η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τσέλσι, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ντόρτμουντ και η Μίλαν είχαν κάνει... παρέλαση για την απόκτησή του. Η τιμή είχε εκτοξευθεί στα 40 με 50 εκατ. ευρώ και έξι μήνες μετά, η Λίβερπουλ φτάνει κυριολεκτική μία... ανάσα από την απόκτησή του.

Από το πουθενά το deal χαλάει και από τον μαγικό κόσμο της Premier League, ο Τεϊσέιρα έγινε ένα ακόμα... θύμα του κινέζικου πρωταθλήματος για την Ζιανγκσού αντί 50 εκατ. ευρώ. Έμεινε για πέντε χρόνια πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην Ευρώπη για την Μπεσίκτας, μετά επέστρεψε στη Βάσκο ντα Γκάμα και από τον περασμένο Γενάρη, βρίσκεται στην Ελλάδα χάρη στον ατζέντη Τζουσέπε Ζούνιορ Βέλα που με δικές του κινήσεις τον οδήγησε στη χώρα μας.

Με τον Πανσερραϊκό μπορεί να έζησε τον πόνο του υποβιβασμού όμως πρόλαβε να εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και να δείξει ότι στα 36 του είναι ακόμα σε εξαιρετική κατάσταση για να αγωνιστεί στο ανταγωνιστικό επίπεδο της Stoiximan Superleague.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός άνοιξε την καρδιά του στο Gazzetta και μοιράστηκε ιστορίες από τη παιδική του ηλικία, τα πρώτα του βήματα, την Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα.