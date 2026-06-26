Επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του Gazzetta, η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε την απόκτηση του Ορέστη Κρέτση.

Με τη φανέλα της Ελλάς Σύρου θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Ορέστης Κρέτση, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Χθες (25/6) σας είχαμε ενημερώσει για τη συμφωνία της ομάδας των Κυκλάδων με τον 25χρονο, πρώην πλέον χαφ (και αρχηγό) της Ηλιούπολης και η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς νησιωτών δεν άργησε. Έτσι, ο Θανάσης Στάικος προσθέτει στο ρόστερ του έναν μέσο με εμπειρία στην κατηγορία, με αμφότερες τις πλευρές να θέλουν να κάνουν το step up.

Υπενθυμίζουμε πως οι πληροφορίες αναφέρουν για ακόμη μια δυνατή κίνηση από πλευράς Ελλάς, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί μέχρι και την Δευτέρα (29/6).

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Ορέστη Κρέτση.

Ο Κρέτση είναι γεννημένος στις 17 Ιανουαρίου του 2001, αγωνίζεται ως μέσος και από το καλοκαίρι του 2022 βρισκόταν στην ομάδα της Ηλιούπολης, φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ορέστη, σου ευχόμαστε υγεία και μία χρονιά γεμάτη επιτυχίες με τα χρώματα της Ελλάς Σύρου!