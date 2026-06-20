Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον χαφ Πάρη Μπάμπη, ενόψει της νέας σεζόν.

Για τα καλά φαίνεται πως έχουν... ζεσταθεί οι μηχανές στο εσωτερικό της Ελλάς Σύρου, ενόψει της νέας σεζόν που θα βρει και πάλι την ομάδα στη Superleague 2, μετά την άνετη παραμονή που κατόρθωσε.

Οι Κυκλαδίτες άλλαξαν σελίδα όσον αφορά τον προπονητή, αφού ο έμπειρος Θανάσης Στάικος διαδέχθηκε τον επιτυχημένο Παναγιώτη Χριστοφιλέα, και πλέον ο σχεδιασμός τρέχει για τα καλά, ούτως ώστε η ομάδα να είναι πανέτοιμη για τη δύσκολη μάχη που θα έχει μπροστά της.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά την ανανέωση του Στέφανου Ζαφείρη, ο σύλλογος από την πρωτεύουσα των Κυκλάδων γνωστοποίησε και την παραμονή του Πάρη Μπάμπη. Ο 26χρονος χαφ ήταν αρκετά σημαντικός την περασμένη αγωνιστική περίοδο, με 20 συμμετοχές (και ένα γκολ) και παραμένει στο νησί, με την Ελλάς να συνεχίζει τις κινήσεις της αναφορικά με αποχωρήσεις, ανανεώσεις και προσθήκες στο ρόστερ.

Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Πάρη Μπάμπη.

Ο Πάρης αποτέλεσε ένα από τα σημαντικά στελέχη της ομάδας μας κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο, συμβάλλοντας με την ποιότητα και τον επαγγελματισμό του στην επίτευξη των στόχων του συλλόγου.

Η παρουσία του τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου αποτελεί πολύτιμο στοιχείο για την ομάδα μας και η συνέχιση της συνεργασίας μας ενισχύει περαιτέρω τον σχεδιασμό μας ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν. Πάρη, σου ευχόμαστε υγεία και μία ακόμη χρονιά γεμάτη επιτυχίες με τα χρώματα της Ελλάς Σύρου!