Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ηλία Τσέλιου, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος από την Καλαμάτα.

Ο Πανσερραϊκός συνεχίζει την ενίσχυση του με ακόμα μια δυνατή κίνηση για τα δεδομένα της Super League 2. Ο λόγος για τον Ηλία Τσέλιο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Καλαμάτα, με την οποία πανηγύρισε την άνοδο υπό τις οδηγίες του νυν τεχνικού των Λιονταριών, Αλέκου Βονσιάδη.

O 28χρονος επιτελικός χαφ προέρχεται από σεζόν με 25 εμφανίσεις με τη Μαύρη Θύελλα,έχοντας 6 γκολ και 4 ασίστ.

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Ηλία Τσέλιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο Τσέλιος είναι γεννημένος στις 06/10/1997 στην Αθήνα, αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος και πέρυσι αγωνίστηκε στην Καλαμάτα κατακτώντας πρωτάθλημα και Super Cup, έχοντας 25 συμμετοχές, 6 γκολ και 4 ασίστ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ, έχοντας συμμετοχές και στην πρώτη ομάδα, ενώ έχει αγωνιστεί και σε Εργοτέλη, Βόλο, Ξάνθη και Χανιά, μετρώντας συνολικά 210 συμμετοχές, 28 γκολ και 26 ασίστ.

Ηλία, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών!».