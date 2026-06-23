Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την μεταγραφή του Χάρη Ηλιάδη, ο οποίος μετά από τρία χρόνια αποχώρησε ως ελεύθερος από την ΑΕΛ Novibet.

Ο Πανσερραϊκός μετά τον Γιάννη Πασά ανακοίνωσε την απόκτηση ακόμα ενός ποδοσφαιριστή που έπαιζε στην ΑΕΛ Novibet. Ο λόγος για τον Χάρη Ηλιάδη, ο οποίος μετά από έξι χρόνια αποχώρησε από τη Λάρισα και «μετακόμισε» στις Σέρρες.

Ο 29χρονος στόπερ προέρχεται από σεζόν με 21 εμφανίσεις με τους Βυσσινί. Σαφώς είναι παίκτης που γνωρίζει άριστα ο Αλέκος Βοσνιάδης, όπως και ο Γιάννης Πασάς, ενώ αναμένεται να προστεθεί (τουλάχιστον) ακόμα ένας ποδοσφαιριστής που την περασμένη σεζόν ήταν κάτοικος Λάρισα, τον Νώντα Παντελάκη.

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Θεοχάρη Ηλιάδη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο έμπειρος αμυντικός είναι γεννημένος στις 05/09/1996 στην Κατερίνη και τα τελευταία 6,5 χρόνια αγωνιζόταν στην ΑΕΛ έχοντας 151 συμμετοχές, 8 γκολ και 4 ασίστ σε Super League και Super League 2, όντας και αρχηγός.

Έχει αγωνιστεί επίσης στην Βέροια, στον Αστέρα Ιτέας και σε ομάδες της Γερμανίας στα πρώτα του ποδοσφαιρικά χρόνια.

Θεοχάρη, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών!».