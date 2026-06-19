Στον Πανσερραϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Πασάς, είδηση που έκανε γνωστή η ΠΑΕ με ανακοίνωση της.

Στην οικογένεια των Λιονταριών θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Πασάς, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ομάδα των Σερρών. Ο έμπειρος επιθετικός θα φοράει τη φανέλα του Πανσερραϊκού τη νέα σεζόν σε μια χρονιά που η ομάδα θα προσπαθήσει να επιστρέψει στα «μεγάλα» σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λίγες μέρες πριν ανακοινώθηκε επίσης ότι τα ηνία του συλλόγου θα έχει ο... ειδικός των ανόδων Αλέκος Βοσνιάδης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Πασά, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο πολύπειρος επιθετικός είναι γεννημένος στις 07/10/1990 στο Αγρίνιο και μετράει 386 συμμετοχές, 112 γκολ και 35 ασίστ στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχοντας δώσει τα δείγματα γραφής του.

Έχει αγωνιστεί σε Παναιτωλικό, Ηρακλή, Άρη, Κέρκυρα, Βέροια, Καλαμάτα, ενώ από το 2024 ήταν στην ΑΕΛ με 57 συμμετοχές, 30 γκολ και 3 ασίστ.

Γιάννη, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών!»