Σημαντική η σημερινή ημέρα για την ΑΕΛ Movibet, καθώς από ώρα σε ώρα αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό.

Κρίσιμες ώρες για το μέλλον της ΑΕΛ Novibet, καθώς από ώρα σε ώρα αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό. Εδώ και λίγες βδομάδες ο νυν ιδιοκτήτης, Αχιλλέας Νταβέλης έχει ξεκαθαρίσει πως έχει αποφασίσει να δώσει την ΠΑΕ και μάλιστα έχει θέσει ως καταληκτική ημερομηνία τις 17 Ιουλίου.

Από την ημέρα που έγινε γνωστό πως πουλάει, ο μοναδικός που ενδιαφέρθηκε επίσημα ήταν ο Ζήσης Ντελόπουλος χωρίς ωστόσο να προχωρήσει αυτή η υπόθεση, ενώ υπήρξαν και εκατέρωθεν ανακοινώσεις για το κατά πόσο ο συγκεκριμένος μπορεί να αναλάβει τα ηνία μιας τόσο μεγάλης ομάδας.

Ο Αχιλλέας Νταβέλης με δήλωσή του στο Gazzetta είχε αναφέρει πως ο μοναδικός που δείχνει φερέγγυος είναι ο Σάκης Κασίδης, χωρίς όμως και η συγκεκριμένη περίπτωση να δείχνει ακόμα πως έχει προχωρήσει. Με τον χρόνο να πιέζει και τον κόσμο να ετοιμάζει συλλαλητήριο, σήμερα αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις.

Από ώρα σε ώρα θα ξέρουμε αν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί λύση και ποια θα είναι αυτή. Για την ακρίβεια όλα δείχνουν πως θα υπάρξει πρόσφορο έδαφος για να υπάρξει επόμενη μέρα. Το Gazzetta παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνει.