Τη λύση στο φλέγον ζήτημα της ιδιοκτησίας των Βυσσινί ζήτησε ο οπαδικός σύνδεσμος της ΑΕΛ και κάλεσε τον κόσμο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά στην ΑΕΛ Novibet, αφού το ζήτημα της ιδιοκτησίας δεν έχει ακόμη λυθεί και η ημερομηνία για την ολική ή μερική πώληση των περιουσιακών στοιχείων της ΠΑΕ πλησιάζει, ενώ υπάρχει και ζήτημα συμμετοχής στη Super League 2.

Αν και ο Ντελόπουλος ξεκαθάρισε πως το ενδιαφέρον του για την ομάδα παραμένει ουσιαστικό, σοβαρό και τεκμηριωμένο η επόμενη μέρα για την ΑΕΛ Novibet παραμένει ανοιχτή. Η κατάσταση αυτή είναι λογικό να έχει προκαλέσει δυσφορία στους οπαδούς των Βυσσινί.

Και φυσικά να προκαλεί αντιδράσεις. Έτσι η Θύρα 1, ο μεγαλύτερος οπαδικός σύνδεσμος των Θεσσαλλων πήρε άμεσα θέση για όσα διαδραματίζονται και μέσω ανακοίνωσης της κάλεσε σε συλλαλητήριο τους οπαδός της ομάδας. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 20:00 το απόγευμα έχουν δώσει ραντεβού με τους οπαδούς της ΑΕΛ Novibet και παράλληλα μέσω της εν λόγω ανακοίνωσης απαίτησαν από την οικογένεια Νταβέλη να διασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση στον σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Σ.Φ. ΑΕΛ ΘΥΡΑ 1 ανακοινώνει πως την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία.

Στο ίδιο μέρος όπου πέρυσι πανηγυρίσαμε την άνοδο, καλούμαστε τώρα να υπερασπιστούμε το μέλλον της Ιδέας μας. Οι στιγμές που βιώνουμε είναι απόλυτα κρίσιμες και απαιτούν την ενεργοποίηση όλων!

Απαιτούμε εδώ και τώρα να βρεθεί λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ομάδας.

Απαιτούμε από τη διοίκηση Νταβέλη να αναλάβει την ύστατη στιγμή τις ευθύνες της και να φροντίσει για τη μετάβαση στην επόμενη μέρα, εξασφαλίζοντας πρωτίστως το καλό της ΑΕΛ και όχι το προσωπικό τους όφελος.

Για εμάς δεν ισχύει κανένα τελεσίγραφο. Τη Δευτέρα, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, θα θέσουμε το δικό μας απέναντι σε όποιον επιχειρήσει να βλάψει την ΑΕΛ.

ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ συνδέσει το όνομά του με τον διασυρμό της Ομάδας σε δύσβατα και σκοτεινά μονοπάτια,

να είναι βέβαιος πως θα τον στοιχειώνει αιώνια μια ολόκληρη πόλη.

Καλούμε όλο τον λαό της ΑΕΛ να κατέβει στον δρόμο μαζί μας. Γεμίζουμε τους δρόμους της πόλης με φωνές και βυσσινί κασκόλ και δίνουμε το μήνυμα.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΜΑΣ.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ΤΗΝ ΑΕΛ»