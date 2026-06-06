Ο Μιχάλης Μανιάς έδωσε τα χέρια με την Athens Kallithea για νέο συμβόλαιο και θα συνεχίσει στην ομάδα και την επόμενη σεζόν.

Παίκτης της Athens Kallithea θα είναι και την επόμενη σεζόν ο Μιχάλης Μανιάς, κάτι άλλωστε που αναμενόταν καθώς όπως προέκυπτε από το ρεπορτάζ θα ανανέωνε το συμβόλαιό του.

Ο 36χρονος επιθετικός υπέγραψε στην Athens Kallithea τον Φλεβάρη και βοήθησε σημαντικά σκοράροντας τρία τέρματα και δίνοντας δύο ασίστ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Μανιάς συμφώνησε με την Athens Kallithea για την ανανέωση του συμβολαίου του και παραμένει κάτοικος «Ελ Πάσο».

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea:

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει ότι ο Μιχάλης Μανιάς έχει συμφωνήσει για ανανέωση συμβολαίου με την ομάδα έως τη σεζόν 2026/27.

Ο Μανιάς, 36 ετών, εντάχθηκε στην AKFC τον Φεβρουάριο 2026 και συνέβαλε με τρία τέρματα και δύο ασίστ σε 10 συμμετοχές, ολοκληρώνοντας τη σεζόν 2025/26.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο έμπειρος επιθετικός έχει σημειώσει 51 γκολ συνολικά στη Super League και 39 γκολ συνολικά στη Super League 2, και έχει παραστάσεις από τις κορυφαίες κατηγορίες του Βελγίου, της Πολωνίας και της Κύπρου. Γεννημένος στη Ρόδο, ο Μανιάς πέρασε τις τελευταίες τρεισήμισι σεζόν αγωνιζόμενος στο νησί του με τον Διαγόρα και τον Απόλλωνα Καλυθίων, πριν καταλήξει στην Καλλιθέα.