Κανονικά το Athens Kallithea - Πανθρακικός

Θα διεξαχθεί κανονικά το παιχνίδι της Athens Kallithea με τον Πανθρακικό παρά την απεργία των εργαζομένων του Ελ Πάσο.

Προβληματισμός για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα της Athens Kallithea με τον Πανθρακικό υπήρξε μετά την ανακοίνωση των εργαζομένων του Ελ Πάσο, οι οποίοι θα κάνουν απεργία.

Εν τέλει, το παιχνίδι θα γίνει κανονικά και στην ώρα που έχει οριστεί καθώς οι εργαζόμενοι του γηπέδου, ναι μεν θα απεργήσουν αλλά θα παραχωρήσουν τα κλειδιά του γηπέδου στους ανθρώπους της ομάδας προκειμένου να γίνει κανονικά το παιχνίδι και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.

Θυμίζουμε ότι η πρώτη σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Superleague 2.