Στον... αέρα ο αγώνας της Athens Kallithea με τον Πανθρακικό: Απεργία από τους εργαζόμενους του Ελ Πάσο

Άγνωστο είναι αν θα διεξαχθεί ο αγώνας της Athens Kallithea με τον Πανθρακικό καθώς οι εργαζόμενοι του Ελ Πάσο έκαναν γνωστό ότι θα κρατήσουν το γήπεδο κλειστό.

Μεγάλο μπέρδεμα έχει δημιουργηθεί σχετικά με την αναμέτρηση της Athens Kallithea με τον Πανθρακικό για τη Superleague 2 καθώς οι εργαζόμενοι του Ελ Πάσο έκαναν γνωστό ότι θα προχωρήσουν σε απεργία.

Συγκεκριμένα, έπειτα από ανακοίνωση του «Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Καλλιθέας», οι άνθρωποι του γηπέδου θα κρατήσουν κλειστό το γήπεδο για την ημέρα Σάββατο (10/10) όπου είναι προγραμματισμένη στις 15:00 η αναμέτρηση.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη ή ενημέρωση από τους δύο συλλόγους, με την ομάδα της Θράκης να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για το παιχνίδι.

Η ανακοίνωση λέει:

«ΕΞΩ ΟΙ ΚΑΟΥΜΠΟΗΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ ΠΑΣΟ

Ένας συνάδελφός μας, εργαζόμενος του Δήμου Καλλιθέας, ξυλοκοπήθηκε από μπράβους. Αυτό δεν είναι «συμβάν». Είναι επίθεση σε όλους μας.

Ως ελάχιστη απάντηση και ένδειξη διαμαρτυρίας, μετά από πρόταση των «Εκτός των Τειχών», το Δ.Σ. του συλλόγου υπαλλήλων του Δήμου Καλλιθέας αποφάσισε ότι το Σάββατο 10/10/2026 το Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας θα παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Κανένας εργαζόμενος του Δήμου δεν θα παρέχει υπηρεσίες στο Δημοτικό Στάδιο εκείνη την ημέρα.

Αν κάποιοι θέλουν το γήπεδο ανοιχτό, ας το λειτουργήσουν οι μπράβοι που έχουν μαζέψει.

Προς τους συναδέλφους: όποιος συναδελφος δεχτεί πίεση να ανοίξει το γήπεδο, να απευθυνθεί στα μέλη των «Εκτός των Τειχών».

Δεν είστε μόνοι.

Δεν υποκύπτουμε σε καμία πίεση ή εκβιασμό. Η ζωή και η ασφάλειά μας δεν παζαρεύονται.

Συλλογικότητα Εργαζομένων Δήμου Καλλιθέας

«Εκτός των Τειχών»»