Σύμφωνα με εμπεριστατωμένες πληροφορίες του Gazzetta , η Ελλάς Σύρου ήρθε σε συμφωνία με τον Θανάση Στάϊκο, ώστε να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Η «βόμβα» είναι έτοιμη να σκάσει στη Σύρο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες και φυσικά όπως σας είχε προϊδεάσει το Gazzetta, η Ελλάς είναι μια ανάσα από την ανακοίνωση ενός πολύ σπουδαίου προπονητή.

Έπειτα από συζητήσεις και ανάλυση του πλάνου, οι άνθρωποι της ομάδας των Κυκλάδων και ο Θανάσης Στάικος φέρεται να έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία, ούτως ώστε ο 45χρονος τεχνικός να αναλάβει τα ηνία του συλλόγου, ενόψει της δεύτερης διαδοχικής παρουσίας στα «σαλόνια» της Superleague 2.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο με παραστάσεις στη Superleague (1), καθώς ξεκίνησε αρχικά ως βοηθός προπονητή στον ΠΑΣ Γιάννινα, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια χρέη πρώτου. Έμεινε στην ομάδα για 49 παιχνίδια, με απολογισμό 8 νίκες, 18 ισοπαλίες και 23 ήττες και παράσημα όπως μια νίκη επί της ΑΕΚ το 2023 (2-1).

Ακολούθησε θητεία στο τιμόνι του Ηρακλή στη Superleague 2 για 4 αναμετρήσεις, ενώ επόμενος σταθμός ήταν η Λαμία, την οποία κοούτσαρε για 17 αγώνες, έχοντας και εκεί μια σπουδαία νίκη, με 3-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό τον Φεβρουάριο του 2025.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο κ. Στάικος αναμένεται να βρεθεί στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων τις προσεχείς ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Η κίνηση αυτή δείχνει την αποφασιστικότητα και την πίστη που έχουν οι άνθρωποι της Ελλάς Σύρου στο πλάνο τους ενόψει της νέας σεζόν. Παρά τη φυγή του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, οι διοικούντες δεν κάθισαν με... σταυρωμένα χέρια και έκλεισαν έναν άνθρωπο με εμπειρία και παραστάσεις από υψηλότερο επίπεδο.