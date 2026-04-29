ΠΑΕ Καλαμάτα: «Δεν αποδεχόμαστε να γράφονται ψευδείς και κατευθυνόμενες ειδήσεις»

Η Καλαμάτα επέλεξε να πάρει δημόσια θέση σχετικά με δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει κι αφορούν εσωτερικά ζητήματα της ομάδας.

Με ανακοίνωσή της η Μαύρη Θύελλα έκανε σαφές πως σέβεται την ελευθερία του λόγου, ωστόσο χαρακτήρισε ως ψευδή τα όσα έχουν γραφτεί, διαβεβαιώνοντας πως ο μεγαλομέτοχός της, Γιώργος Πρασσάς θέτει σε κάθε περίπτωση ως προτεραιότητα την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι σε κάθε μέλος του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Πάγια τακτική της ΠΑΕ Καλαμάτα είναι να μην ασχολείται με δημοσιεύματα, σεβόμενη το λειτούργημα της δημοσιογραφίας και την ελευθερία του λόγου. Παρόλα αυτά, δεν αποδεχόμαστε να γράφονται ψευδείς και κατευθυνόμενες ειδήσεις για την ομάδα μας με σκοπό να της κάνουν ζημιά.

Διερωτόμαστε εδώ αν είναι τυχαίο γεγονός πως από τη στιγμή που εξασφαλίσαμε την επιστροφή μας στην πρώτη κατηγορία, διαβάζουμε διάφορα δημοσιεύματα που δείχνουν να έχουν έναν και μοναδικό σκοπό. Να πλήξουν την εικόνα και την αξιοπιστία του συλλόγου!

Βασική αρχή του ιδιοκτήτη και μεγαλομετόχου της Μαύρης Θύελλας, Γιώργου Πρασσά, ήταν, είναι και θα είναι, να τηρεί στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του προς κάθε εργαζόμενο, όπως άλλωστε κάνει διαρκώς μέχρι σήμερα.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα συνεχίζει απρόσκοπτα τον σχεδιασμό της για τη νέα σεζόν, στηριζόμενη στον επαγγελματισμό και στις αξίες που πρεσβεύει!»