Η διοίκηση του Ηρακλή επικεντρώθηκε στην αγορά του εξωτερικού για προπονητή και αυτός που βρίσκεται στην pole position είναι ο Βάλτερ Ματσάρι.

Η Καλαμάτα έκλεισε το κενό στον πάγκο της με την επικείμενη πρόσληψη του Παναγιώτη Χριστοφιλέα (απομένει μόνο η ανακοίνωση) και πλέον στην τελική ευθεία στο θέμα του προπονητή βρίσκεται και η έτερη ομάδα που προβιβάστηκε από τη Super League 2. Ο Ηρακλής.

Ο Γηραιός αφού δεν τα βρήκε με προπονητή, ο οποίος τη δεδομένη χρονική στιγμή δεσμεύεται με συμβόλαιο με ομάδα της Super League, κινήθηκε για λύση έμπειρου τεχνικού από το εξωτερικό και όπως προκύπτει αυτή που έχει προκριθεί είναι του Βάλτερ Ματσάρι!

Οι δυο πλευρές είναι σε προχωρημένες επαφές και παρόλο που τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία η αίσθηση είναι ότι θα βρεθεί η «χρυσή τομή» και ο πολύπειρος Ιταλός κόουτς θα γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης.

O 64χρονος τεχνικός έχει πολυετή πορεία στους πάγκους, κυρίως σε ομάδες της Ιταλίας. Ο πολύπειρος προπονητής έχει εργαστεί μεταξύ άλλων σε Σαμπντόρια, Ίντερ, Τορίνο, Κάλιαρι, ενώ περισσότερο από όλες τις ομάδες του έχει εργαστεί στη Νάπολι.

Στην πρώτη του θητεία στους Παρτενοπέι ο Ματσάρι ήταν μια τετραετία (2009-13), ενώ είχε και δεύτερη πολύ πιο σύντομη θητεία, από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024. Έκτοτε ο Ιταλός ήταν εκτός πάγκων και μένει να φανεί εάν θα επιστρέψει για χάρη του Ηρακλή.

Εκτός Ιταλίας ο Ματσάρι έχει δουλέψει μόνο στην Premier League, τη σεζόν 2016-17, όταν ήταν στη Γουότφορντ, η οποία εκείνη τη σεζόν είχε παραμείνει στην κατηγορία.