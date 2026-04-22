Ο Γιώργος Πρασσάς μίλησε στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet για την αγορά της Καλαμάτας και το πρόσωπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την απόφαση.

Ο Γιώργος Πρασσάς είναι ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την αναγέννηση της Καλαμάτας, αναλαμβάνοντας τη Μαύρη Θύελλα το 2019, όταν η ομάδα βρισκόταν ακόμα στη Γ’ Εθνική.

Τότε επωμίστηκε το πλήρες οικονομικό βάρος, πραγματοποιώντας μια κολοσσιαία επένδυση που οδήγησε τη μεσσηνιακή ομάδα ξανά στη μεγάλη κατηγορία ύστερα από 26 χρόνια.

Στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση για τους λόγους που τον ώθησαν στην αγορά της Καλαμάτας και αποκάλυψε πώς η μητέρα του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του να ασχοληθεί με τον σύλλογο της ιδιαίτερης πατρίδας του.