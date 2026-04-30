Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον μέχρι πρότινος team manager της, Γιάννη Στάθη, με τον Ντανιέλ Μπατίστα να τον διαδέχεται.

Μετά το «διαζύγιο» με τον Αλέκο Βοσνιάδη, η ΠΑΕ Καλαμάτας επισημοποίησε και την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Στάθη, που είχε αναλάβει καθήκοντα team manager του συλλόγου τον Μάιο του 2025.

Ο Ντανιέλ Μπατίστα είναι ο εκλεκτός του Γιώργου Πρασσά για τη θέση αυτή, στην προσπάθεια ανανέωσης της ομάδας ωστε να είναι έτοιμη για τη Super League της νέας σεζόν.

Μαζί με τον Γιάννη Στάθη, η Καλαμάτα ανακοίνωσε και τη λήξη της συνεργασίας της με τους βοηθούς Κωνσταντίνο Σταμέλο, Μιχάλη Μπουκουβάλα, με τον προπονητή φυσικής κατάστασης Τριαντάφυλλο Οικονομου καθώς και με τον προπονητή τερματοφυλάκων, Παναγιώτη Πομώνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον γενικό αρχηγό της ομάδας, Γιάννη Στάθη.

Ο Γιάννης Στάθης υπηρέτησε τον σύλλογο με επαγγελματισμό, ήθος και αφοσίωση, αποτελώντας έναν σταθερό και πολύτιμο πυλώνα στην καθημερινή λειτουργία της ομάδας σε μια απαιτητική περίοδο. Η παρουσία και η προσφορά του αποτέλεσαν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας της ΠΑΕ και τον ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και τη συνολική του συμβολή.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται η συνεργασία με τον προϊστάμενο του διοικητικού τμήματος, Σπύρο Παπακωνσταντίνου. Ο Σπύρος Παπακωνσταντίνου συνέβαλε με συνέπεια και υπευθυνότητα στη λειτουργία του διοικητικού τμήματος και είχε σημαντική παρουσία στην οργάνωση της ΠΑΕ, για την οποία τον ευχαριστούμε.

Επιπλέον, η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους βοηθούς Κωνσταντίνο Σταμέλο, Μιχάλη Μπουκουβάλα, με τον προπονητή φυσικής κατάστασης Τριαντάφυλλο Οικονομου καθώς και με τον προπονητή τερματοφυλάκων, Παναγιώτη Πομώνη.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ευχαριστεί όλους τους παραπάνω για την προσφορά τους στον σύλλογο και τους εύχεται καλή συνέχεια στην επαγγελματική και προσωπική τους πορεία».