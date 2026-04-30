Ο Αλέκος Βοσνιάδης και η Καλαμάτα θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους, με τη Μαύρη Θύελλα να δημοσιεύει τη σχετική ανακοίνωση μαζί με το «αντίο» του Έλληνα τεχνικού.

Όπως ήταν γνωστό εδώ και καιρό, η Καλαμάτα έχει ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τον Αλέκο Βοσνιάδη, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει τη σχετική απόφαση μαζί με το «αντίο» του προπονητή.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έχει αναλάβει πλέον το χτίσιμο της ομάδας για τη Super League, έχοντας αποχαιρετήσει την Ελλάς Σύρου με την οποία πορεύτηκε τις τελευταίες δύο σεζόν.

Με τη σειρά του, ο Βοσνιάδης ευχαρίστησε τον κόσμο της Μαύρης Θύελλας και τους συνεργάτες του κι ευχήθηκε στην ομάδα κάθε επιτυχία στη νέα εποχή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ένας κύκλος γεμάτος προσπάθεια, πίστη και επιτυχίες φτάνει στο τέλος του, αφήνοντας πίσω του μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογό μας, καθώς υπό την καθοδήγησή του η Μαύρη Θύελλα πέτυχε την πολυπόθητη επιστροφή στην πρώτη κατηγορία μετά από 26 χρόνια και κατέκτησε το Super Cup, αποτελώντας την κορυφαία ομάδα της Super League 2!

Το όνομα του κυρίου Βοσνιάδη συνδέθηκε με μια σπουδαία σελίδα στην ιστορία της ομάδας μας και θα αποτελεί πάντα κομμάτι αυτής της διαδρομής.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του, με υγεία και κάθε επιτυχία.

Δήλωση του κυρίου Αλέκου Βοσνιάδη:

«Μετά από μια εξαιρετική χρονιά που έκλεισε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο της ομάδας μετά από 26 χρόνια στην Super League και την κατάκτηση του Super Cup, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε εγώ και οι συνεργάτες μου την πόλη και τους φίλους της ομάδας.

Ευχαριστούμε όλους όσοι βρέθηκαν δίπλα μας από την αρχή της περιόδου μέχρι και την τελευταία ημέρα, τον πρόεδρο και την διοίκηση της ομάδας.

Εύχομαι καλή επιτυχία στη Μαύρη Θύελλα και τα επόμενα χρόνια όλη η πόλη να βλέπει την ομάδα της όπως την ονειρεύεται.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ!»