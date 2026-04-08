O Καμπανιακός μπορεί να νίκησε την Καβάλα με 2-0, όμως λόγω των νικών ΠΑΟΚ Β' και Νέστου Χρυσούπολης υποβιβάστηκε από τη Super League 2.

Μετά τον Μακεδονικό και τον ΠΑΣ Γιάννινα μάθαμε την τρίτη ομάδα που υποβιβάστηκε από τον βόρειο Όμιλο της Super League 2. Ο Καμπανιακός παρά τη νίκη επί της Καβάλας έμεινε στο -10 από την παραμονή και «έπεσε» στη Γ' Εθνική, ενώ έκανε... δύσκολη τη ζωή των Αργοαναυτών, οι οποίοι έμειναν στο -6 με τρεις αγωνιστικές να απομένουν.

Μακεδονικός - Νέστος Χρυσούπολης 0-2

Ο Νέστος Χρυσούπολης έκανε ακόμα ένα βήμα προς την παραμονή, καθώς επικράτησε στην έδρα του ουραγού Μακεδονικού με 2-0. Στο 13′ ο Γλυνός έκανε το γύρισμα, ο Σαραγιώτης προσπάθησε να απομακρύνει και έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Γουναρίδη. Πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους ο Σέα με δυο γκολ μέσα σε 7 λεπτά (56′ , 63′).

Μακεδονικός (Θ. Κούρτογλου): Γουναρίδης, Μορέρ (81′ Κωνσταντινίδης), Σταμπουλίδης, Θωμάι (46′ Καραστέργιος), Σαραγιώτης, Βερχόφεν, Καραμπέρης, Παρασκευάς, Λαβάλ (46′ Κωτέλης), Καντάβ (46′ Κώτσογλου), Νίκος (46′ Αμανατίδης).

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Λέλεκας, Μανωλάκης, Γκιώνης, Τσαμούρης (69′ Μπάλλας), Τσίκος (52′ Σταυρόπουλος), Γιαξής, Σαπουντζής (69′ Δερμιτζάκης), Κωστίκα (52′ Δούμτσης), Γλυνός (74′ Αντεσίνα), Σέα.

Καμπανιακός – Καβάλα 2-0

Τίτλοι τέλους για τον Καμπανιακό στη Super League 2, καθώς παρά τη νίκη του επί της Καβάλας με 2-0 υποβιβάστηκε. Τα γκολ των γηπεδούχων πέτυχαν οι Ντουμάνης στο 6' με σουτ και Δερμιτζάκης στο 77' επίσης με σουτ.

Καμπανιακός (Αυγέρος): Κασαπίδης, Γαρύφαλλος (85′ Μωϋσίδης), Σαρβανίδης, Αμπουντού (85′ Καράδαλης), Ν. Καθάριος (59′ Παπακωνσταντίνου), Κεσίδης (59′ Δερμιτζάκης), Τσαπακίδης (76′ Χατζηκυριάκος), Ντουμάνης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης και Καστίδης.

Καβάλα (Τάτσης): Ιωαννίδης, Ξυγκόρος, Κατσουλίδης, Γαβριηλίδης (59′ Παναγιώτου), Κομάτσι (76′ Δημοσθένους), Ρόβας (72′ Παπαδόπουλος), Βοριαζίδης, Μπρέγκου (59′ Σιφναίος), Στίκας, Κολλαράς (72′ Καρτάλης) και Χρούστινετς.

ΠΑΟΚ Β' – ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

Ο ΠΑΣ Γιάννινα αν και έχει ήδη υποβιβαστεί παρουσιάστηκε ανταγωνιστικός κόντρα στον ΠΑΟΚ Β', όμως εν τέλει ηττήθηκε με ανατροπή (2-1). Τα γκολ των Θεσσαλονικιών σκόραραν οι Ραϊχανί με σουτ στο 64' και Καλαϊτσίδης στο 89' με σουτ. Το γκολ του ΠΑΣ έβαλε ο Φιόγκμπε στο 33'.

ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Πολυκράτης (46′ Ραϊχανί), Κωττάς, Λούκας (84′ Κοσίδης), Χιμένεθ, Σαρρής, Τσοπούρογλου (75′ Καλόγηρος), Ντούνγκα, Κανίς (84′ Τσιφούτης), Μούστμα (75′ Καλαϊτσίδης) και Γκιτέρσος.

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Λαδιάς, Βιραμάκι, Καφενζής, Ντεκουμές, Κριμιτζάς (68′ Γκρέστας), Τουντόντα (79′ Παναγιωτακόπουλος), Φιόγκμπε (79′ Πατρινός), Κασέμι, Ναούμης, Αθανασίου (68′ Φλώρος) και Μπουλάρι (60′ Τσίρης).

Play Out Super League 2 - Βορράς

Αποτελέσματα (7η αγωνιστική)

