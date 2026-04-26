Ολοκληρώθηκε η σεζόν και στα play out του Βορείου Ομίλου, όπου δεν υπήρχε κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τη 10η και τελευταία αγωνιστική.

Ο ΠΑΟΚ Β που είχε εξασφαλίσει τη σωτηρία του έκλεισε τη σεζόν με άνετη νίκη, επικρατώντας με 3-1 του Μακεδονικού. Η άλλη ομάδα που σώθηκε, ο Νέστος Χρυσούπολης, ήρθε ισόπαλος με 2-2 στην Καβάλα, η οποία έχει υποβιβαστεί. Όσο για τον ΠΑΣ Γιάννινα που επίσης δεν κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία, επικράτησε με 4-3 του Καμπανιακού.

Καβάλα - Νέστος Χρυσούπολης 2-2

Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το ματς μεταξύ της υποβιβασμένης Καβάλας και του Νέστου Χρυσούπολης, ο οποίος είχε καταφέρει εδώ και κάποιες αγωνιστικές να σφραγίσει την παραμονή του στη δεύτερη κατηγορία. Ο Νέστος πήρε το προβάδισμα με τον Αντεσίνα στο 17', με την Καβάλα να αγγίζει την ισοφάριση στο 54', όμως το σουτ του Κομάτσι σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Τελικά οι «Αργοναύτες» έφεραν το παιχνίδι στα ίσια δέκα λεπτά αργότερα με κεφαλιά του Σιφναίου, ο οποίος στο 64' έγραψε το 1-1 και γύρισαν το παιχνίδι στο 73' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ρόβα. Ο Νέστος όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και ισοφάρισε στο 80' με τον Βοντχάνελ για το τελικό 2-2.

Καβάλα (Τάτσης): Ιωαννίδης, Στίκας (87′ Ρωίμπας), Μιλούνοβιτς (46′ Ρόβας), Βοριαζίδης, Χρούστινετς, Ξυγκόρος (34′ λ.τ Σιμητός), Σιφναίος, Κουντουριώτης (68′ Παπαδόπουλος), Δημοσθένους, Κομάτσι, Καρτάλης (68′ Κολλαράς).

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Μούτσα, Δερμιτζάκης, Λέλεκας, Δημητριάδης, Γκιώνης, Γιαξής, Μπάλλας (59′ Τσίκος), Γλυνός, Δούμτσης (79′ Ντοναλντόνι), Κωστίκα (79′ Βρύζας), Αντεσίνα (68′ Βοντχάνελ).

ΠΑΟΚ Β - Μακεδονικός 3-1

Με ένα άνετο 3-1 επί του ουραγού Μακεδονικού έκλεισε τη χρονιά ο ΠΑΟΚ Β. Οι ασπρόμαυροι πήραν προβάδισμα μόλις στο 3' με γκολ του Μπαλντέ. Στο 22' ο Γκιτέρσος διπλασίασε τα τέρματα του ΠΑΟΚ Β', ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Αβράμπος με κεφαλιά έγραψε το 3-0. Οι ασπρόμαυροι θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει και τέταρτο τέρμα πριν βγει το ημίχρονο, αλλά ο Λούκας σημάδεψε με κεφαλιά το δοκάρι. Ο Μακεδονικός είχε την ευκαιρία λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους να μειώσει, αλλά στο 52' ο Καντάβε δεν μπόρεσε να νικήσει τον Νικολακούλη από το σημείο του πέναλτι. Ο ίδιος παίκτης, ωστόσο, στο 67' βρήκε δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Πασαχίδης, Λούκας, Αβράμπος, Τσιότας (79′ Κούπενος), Σάρρης, Ίκομπονγκ (68′ Ραϊχανί), Μπάλντε (60′ Γκιόκα), Μπέρδος (60′ Τσιφούτης), Καλαϊτσίδης (68′ Κουλούρης), Γκιτέρσος.

Μακεδονικός (Θ. Κούρτογλου): Γουναρίδης, Καραστέργιος, Θωμάι, Σουλαϊμόν (87′ λ.τ Κώτσογλου), Βερχόβεν, Κωτέλης, Μορέρ, Αντελέκε (70′ λ.τ Τσουκάνης), Παρασκευάς, Καντάβε, Νίκος.

ΠΑΣ Γιάννινα - Καμπανιακός 4-3

Ο ήδη υποβιβασμένος ΠΑΣ Γιάννινα έκλεισε τη σεζόν με νίκη επικρατώντας με το χορταστικό 4-3 του Καμπανιακού, ο οποίος επίσης είχε πει αντίο από την κατηγορία. Μόλις στο πρώτο λεπτό με σουτ του Μπουλάρι ο ΠΑΣ πήρε κεφάλι στο σκορ, ενώ σχετικά γρήγορα ήρθε και το δεύτερο τέρμα για τους Ηπειρώτες με τον Αθανασίου να κάνει το 2-0 στο 11'. Ο Καμπανιακός κατάφερε να μειώσει σε 2-1 με αυτογκόλ του Ντεκουμέ στο 31', με τους γηπεδούχους να κάνουν στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 54' με τέρμα του Δούμα το 3-1. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν ξανά στο 88' με τέρμα του Παπακωνσταντίνου, με τον Κρυπαράκο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων να διαμορφώνει το 4-2 για τον ΠΑΣ. Στο 93' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σαρβανίδη, ο Καμπανιακός μείωσε για τρίτη φορά για το τελικό 4-3.

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Βρακάς, Πρεκατές (41′ λ.τ Τσίρης), Δούμας, Γκρέστας, Καφενζής, Ντεκουμές, Αθανασίου (64′ Κοντονίκος), Τουτόντα, Φιόγκμπε (64′ Κρυπαράκος), Μπουλάρι (69′ Παπαδόπουλος), Παναγιωτακόπουλος (46′ Πατρινός).

Καμπανιακός (Αυγέρος): Γιακουμής (7′ Κρυκίδης), Καράδαλης (59′ Παπακωνσταντίνου), Χατζηκυριάκος, Δερμιτζάκης, Μωυσίδης, Αλμπάνης (59′ Γαρύφαλλος), Τσαπακίδης, Ντουμάνης, Λύγκας (64′ Τενεκές), Μπάρδας (59′ Σαρβανίδης), Αμπουντού.

Τελική βαθμολογία

5. ΠΑΟΚ Β 34

6. Νέστος Χρυσούπολης 31

------------------------------------

7. Καβάλα 24

8. ΠΑΣ Γιάννινα 16

9. Καμπανιακός 16

10. Μακεδονικός 11