Ο ΠΑΣ Γιάννινα ζει μία από τις χειρότερες εποχές της ιστορίας του. Υποβιβάστηκε στη Γ' Εθνική έπειτα από 20 χρόνια.

Από την εντυπωσιακή πορεία της σεζόν 2021-22 και τη συμμετοχή στα playoffs, μέσα σε τέσσερα χρόνια ο ιστορικός ΠΑΣ Γιάννινα είπε αντίο και στη Super League 2!

Το 2-2 εντός έδρας με τον Μακεδονικό ήταν η ταφόπλακα. Ο ΠΑΣ Γιάννινα υποβιβάστηκε στη Γ' Εθνική, πνιγμένος από τα χρέη του, που τον εμπόδισαν να στήσει μία ανταγωνιστική ομάδα. Στην αρχή της σεζόν, άλλωστε, οι Ηπειρώτες όχι καλή ομάδα δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν, αλλά ήταν αμφίβολο, αν θα καταφέρουν να παίξουν και στη Super League 2.

Το πέτυχαν, αλλά η μοίρα τους ήταν προδιαγεγραμμένη. Ο ΠΑΣ Γιάννινα γύρισε 20 χρόνια πίσω. Τη σεζόν 2005-06 έπαιξε στον βόρειο όμιλο της Γ' Εθνικής. Έκτοτε, μόνο μπροστά κοιτούσε. Το 2016 ο ΠΑΣ Γιάννινα τερμάτισε έκτος και κέρδισε τη συμμετοχή του στο Europa League. Στον δεύτερο προκριματικό όμιλο απέκλεισε τη νορβηγική Οντ Γκρένλαντ με νίκη 3-0 εντός και ήττα 3-1 εκτός στην παράταση.

Στον τρίτο προκριματικό γύρο συνάντησε την Άλκμααρ κι έμεινε εκτός με ήττα 2-1 εντός και 1-0 εκτός.

Με τον Γιώργο Χριστοβασίλη στη διοίκηση ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε μία σταθερότητα και πάντα υπολογίσιμος. Όσο περνούσαν τα χρόνια, όμως, ερχόταν η φθορά. Ο Χριστοβασίλης έφυγε από τη ζωή τον Μάιο του 2023 και τίποτα δεν ήταν πλέον ίδιο. Η οικογένειά του δεν είχε τη δυνατότητα να συντηρήσει την ομάδα, ενδιαφερόμενοι γι' αγορά δεν υπήρχαν και ο ΠΑΣ Γιάννινα κατρακύλησε αρχικά στη Super League 2 και πλέον θα παίξει στη Γ' Εθνική. Έπειτα από 20 χρόνια!