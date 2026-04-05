ΠΑΣ Γιάννινα και Καμπανιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι στους «Ζωσιμάδες» (2-2) και υποβιβάστηκαν μαθηματικά στη Γ' Εθνική. Ανατροπή της Καβάλας κόντρα στον ΠΑΟΚ Β' και... φωτιά στην παραμονή.

Ήταν αναμενόμενο και πλέον είναι μαθηματικά επίσημο. ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικός είναι οι πρώτες ομάδες του Βορείου Ομίλου της Super League 2 που υποβιβάστηκαν στη Γ' Εθνική μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία στους «Ζωσιμάδες», ενώ μετά την «τριάρα» από τον Νέστο Χρυσούπολης αναμένεται να ακολουθήσει και ο Καμπανιακός. Σπουδαία νίκη της Καβάλας με ανατροπή επί του ΠΑΟΚ Β', ο οποίος έχασε πέναλτι στο φινάλε.

ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός 2-2

Ο ΠΑΣ Γιάννινα μετά από 20 χρόνια επέστρεψε στη Γ' Εθνική μετά την ισοπαλία του με τον Μακεδονικό στα Γιάννενα με σκορ 2-2. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 20ο λεπτό με μεκεφαλιά του Νίκου και στο 50' διπλασίασαν το προβάδισμα τους με τον Κοντάβ. Οι Ηπειρώτες κατάφεραν για την... τιμή των όπλων να μην ηττηθούν, καθώς ισοφάρισαν με τα γκολ των Κασεμί (56') και Πρεκατέ (79'). Οι δυο ομάδες υποβιβάστηκαν τέσσερα ματς πριν το τέλος των Play Out.

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Λαδιάς, Πρεκατές, Δούμας, Κιτσάκης (53′ Ντεκουμές), Φιόγκμπε (57′ Τσίρης), Τουτόντα (57′ Αθανασίου), Κασέμι, Κριμιτζάς (46′ Καφενζής), Σελιμάι, Μπουλάρι (46′ Πατρινός), Κοντονίκος.

Μακεδονικός (Θ. Κούτρογλου): Γουναρίδης, Τσουκάνης, Θωμάι, Σαραγιώτης, Καραμπέρης, Βερχόβεν, Λαβάλ, Μορέρ (71′ Αντελέκε), Παρασκευάς, Γκαντάβ, Νίκος.

Καβάλα – ΠΑΟΚ Β' 2-1

Η Καβάλα έκανε μεγάλη ανατροπή και παραμένει... ολοζώντανη στη μάχη της παραμονής στη Super League 2. Οι Αργοναύτες νίκησαν τον ΠΑΟΚ Β' με 2-1 και παραμένουν στο -3 από τον Νέστο Χρυσούπολης.

Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν στο 20ο λεπτό με τον Γκιτέρσο, όμως στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς με τους Ρόβα (69') και Σιφναίο (85'). Στις καθυστερήσεις οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι, όμως ο Ιωαννίδης απέκρουσε το πέναλτι του Τσοπούρογλου στο 90+5' και κράτησε το τρίποντο για την ομάδα του.

Καβάλα (Τάτσης): Ιωαννίδης, Στίκας, Κολλαράς, Βοριαζίδης (90+6′ Σγουρός), Χρούστινετς, Παναγιώτου (83′ Δημοσθένους), Σιφναίος, Ξυγκόρος, Κατσουλίδης, Παπαδόπουλος (53′ Κομάτσι), Καρτάλης (53′ Ρόβας).

ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Χιμένεθ, Λούκας (65′ λ.τ Aπάτσιονακ), Κωττάς, Πολυκράτης, Σαρρής, Τσοπούρογλου, Καλόγηρος (81′ Κανίς), Αδάμ (61′ Μούστμα), Ραϊχανί (65′ Αλμασίδης), Γκιτέρσος (81′ Τσιφούτης).

Νέστος Χρυσούπολης - Καμπανιακός 3-0

Πολύ σημαντική νίκη στη μάχη για την παραμονή πέτυχε ο Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος επικράτησε με 3-0 του Καμπανιακού και διατήρησε την απόσταση των τριών βαθμών από την Καβάλα και την επικίνδυνη ζώνη. Ο Νέστος μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και πήρε το προβάδισμα μόλις στο πρώτο λεπτό με τον Γλυνό να γράφει το 1-0.

Το γρήγορο γκολ έδωσε ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι στο 13' έφτασαν στο 2-0 με τον Λέλεκα. Ο Νέστος διατήρησε το προβάδισμα από εκεί και έφτασε στο τελικό 3-0 με τον Σταυρόπουλο στο 84'. Πλέον ο Καμπανιακός βρίσκεται σε ακόμα πιο δύσκολη θέση για τη σωτηρία.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Δημητριάδης, Λελέκας, Τσαμούρης, Δερμιτζάκης, Τσίκος (67′ Ψάλτης), Γιαξής, Δούμτσης (55′ Σταυρόπουλος), Κωστίκα (67′ Αντεσίνα), Γλυνός (55′ Σαπουντζής), Σέα (76′ Ντοναλντόνι).

Καμπανιακός (Αυγέρος): Κασαπίδης, Καράδαλης (64′ Καστίδης), Χατζηκυριάκος, Παπαστεριανός, Παπακωνσταντίνου (60′ Λύγκας), Γαρύφαλος (73′ Ταχματζίδης), Σαρβανίδης, Ν. Καθάριος, Αλμπάνης, Ντουμάνης, Μωυσίδης (60′ Ανανιάδης, 73′ Μπάρδας).

Play Out Super League 2 - Βορράς

6η αγωνιστική:

Καβάλα - ΠΑΟΚ Β' 2-1

ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός 2-2

Νέστος Χρυσούπολης - Καμπανιακός 3-0

Βαθμολογία:

ΠΑΟΚ Β' 24 Nέστος Χρυσούπολης 23 Καβάλα 20 Καμπανιακός 13 ΠΑΣ Γιάννινα 10 Μακεδονικός 8

