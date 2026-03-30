Ελλάς Σύρου: «Δεν μας αγγίζουν ανυπόστατες πληροφορίες, θα πετύχουμε την παραμονή»

Με ανακοίνωσή της η Ελλάς Σύρου απαντά στα διάφορα δημοσιεύματα και τονίζει πως πλέον θα πάψει να διαψεύδει ό,τι γράφεται.

Σε... μπελάδες αναφορικά με την παραμονή της στη Superleague 2 μπήκε η «σταχτοπούτα» της λίγκας, Ελλάς Σύρου, μετά την ήττα με 2-1 από το Αιγάλεω το μεσημέρι της Κυριακής (29/3).

Οι Συριανοί είναι στο +3 από το Σίτι και στο -1 από την Athens Kallithea, ωστόσο φαίνεται πως είναι σίγουροι για την παραμονή τους, κάτι που αναφέρεται στην ανακοίνωση του συλλόγου. Μια ανακοίνωση που τονίζει πως όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις έχουν εξοφληθεί, και παράλληλα πως ο σύλλογος από τις Κυκλάδες θα πάψει να δίνει σημασία στα διάφορα... δημοσιεύματα.

Η ανακοίνωση:

«Χθες χάθηκε ένα παιχνίδι, αλλά δεν χάθηκε ο αρχικός μας στόχος, η παραμονή μας στη Superleague 2. Θα ήταν ουτοπικό να πιστεύαμε ότι η ομάδα θα κέρδιζε και τα 10 παιχνίδια των play-outs. Ακόμη και οι καλύτερες ομάδες του κόσμου μπορούν να βρεθούν σε μια κακή ημέρα. Χθες συνέβη και σε εμάς.

Χάσαμε ένα παιχνίδι που το θέλαμε πολύ, όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και οι «κακές ποδοσφαιρικές ημέρες». Παρά τη χθεσινή ήττα, υπήρξε μεταξύ διοίκησης, τεχνικού επιτελείου και ποδοσφαιριστών μια συζήτηση σε εξαιρετικό κλίμα. Οι έξι βαθμοί στα τρία εναπομείναντα παιχνίδια είναι ένας απολύτως εφικτός στόχος, τον οποίο είμαστε σίγουροι πως θα πετύχουμε.

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, που αποτελούν τον 12ο παίκτη της ομάδας, τόσο όταν παίζουμε στη Σύρο, όσο κι όταν παίζουμε στην Αθήνα. Η χθεσινή τους παρουσία στο Μαρκόπουλο ήταν συγκλονιστική.

Η Ελλάς Σύρου αποτελεί ένα σωματείο γεμάτο υγεία σε όλα τα επίπεδα. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, έχουν εξοφληθεί όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις μέχρι και τον Μάρτιο. Αγωνιστικά, η ομάδα μας έχει μόλις μία ήττα στις επτά αγωνιστικές των playouts και υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή και την ομάδα του.

Η Ελλάς Σύρου συνεχίζει με σχέδιο για το παρόν και το μέλλον. Φυσικά, δεν μας αγγίζει καμία ανυπόστατη πληροφορία – αμπελοφιλοσοφία.

Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας και τους χιλιάδες πλέον φίλους μας σε όλη την Ελλάδα ότι οποιαδήποτε αναφορά σε οποιοδήποτε ιστοσελίδα, οποιαδήποτε «δημοσιογραφική» πληροφορία που ΔΕΝ προέρχεται από επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Ελλάς Σύρου είναι ανακριβής και δεν θα μπαίνουμε πλέον καν στη διαδικασία να τη διαψεύσουμε.

Συνεχίζουμε με ηρεμία και ψυχραιμία.

Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο στόχο μας.»