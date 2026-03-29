Η Athens Kallithea με το «διπλό» της στην Ηλιούπολη (0-2) «έριξε» μαθηματικά τόσο την τοπική ομάδα, όσο και τα Χανιά. Σπουδαία νίκη του Αιγάλεω επί της Ελλάς Σύρου (2-1) και «φωτιά» στην παραμονή.

Οι ελάχιστες μαθηματικές ελπίδες που είχαν Ηλιούπολη και Χανιά μετά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής των Play Out του Νοτίου Ομίλου της Super League 2... εξανεμίστηκαν. Η Athens Kallithea έκανε «διπλό» στην έδρα του Ήλιου (0-2) και υποβίβασε στη Γ' Εθνική τόσο την αντίπαλο της, όσο και τους Κρητικούς.

Σπουδαία νίκη για το Αιγάλεω, καθώς επικράτησε με 2-1 της Ελλάς Σύρου και μείωσε την απόσταση της από τους Νησιώτες στο τρίποντο, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν.

Ηλιούπολη - Athens Kallithea 0-2

Η Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες μετά την ισοπαλία με το Αιγάλεω στο «Ελ Πάσο». Η ομάδα του Δημήτρη Καλαϊτζίδη νίκησε στην Ηλιούπολη με 2-0 και «καταδίκασε» τόσο τους γηπεδούχους που ήθελαν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε «θαύμα», όσο και τα Χανιά.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Μιχάλης Μανιάς. Ο έμπειρος φορ άνοιξε το σκορ στο 58ο λεπτό με σουτ και στο 83ο λεπτό διαμόφωσε το τελικό σκορ, ενώ δευτερόλεπτα νωρίτερα είχε δοκάρι. Mε το τρίποντο σε συνδυασμό με την ήττα της Ελλάς Σύρου στο Αιγάλεω η ομάδα της Καλλιθέας ανέβηκε στην κορυφή των Play Out του Νότου.

Ηλιούπολη (Σορώκος): Πολίτης, Μπουγαΐδης, Τζούντα Γκαρσία, Μαϊδανός, Τσιλιγγίρης (63′ Σουντουρά), Θωμαΐδης (78′ Τσάικα), Κεραμίδας, Κρέτσι, Κωστούλας, Παπασάββας (78′ Κολτσίδας), Κουϊρουκίδης (72′ Καλαμβόκης).

Athens Kallithea (Καλαϊτζίδης): Κρέσπι, Μεταξάς, Ράμα, Βασιλόγιαννης (86′ Βάρκας), Μαυριάς (72′ Γκολφίνος), Ματίγιεβιτς, Προδρομίτης, Πάναγου, Μανιάς (86′ Φροσύνης), Σωτηράκος, Ματίγια.

Αιγάλεω - Ελλάς Σύρου 2-1

Η Ελλάς Σύρου είχε... match ball παραμονής κόντρα στο Αιγάλεω, όμως δεν τα κατάφερε και άφησε «ζωντανούς» τους τυπικά γηπεδούχους (ο αγώνας έγινε στην έδρα της Μαρκό). Το Σίτι νίκησε τους Νησιώτες εντός έδρας με 2-1 και μείωσε τη διαφορά από την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στο τρίποντο και διατηρήθηκε στο -4 από την Athens Kallithea.

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα στο 40ο λεπτό, όταν ο Φαϊζάλ έπαιξε κάθετα και ο Σαποβάλοφ, ο οποίος νίκησε τον Καραργύρη. Στο 55' ο ίδιος παίκτης διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του. Στο 89' οι Συριανοί «μπήκαν» στο ματς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκορντεζιάνι, όμως η ομάδα του Τόλη Τερζή κράτησε το πολύτιμο τρίποντο μέχρι τέλους.

Αιγάλεω (Τερζής): Καραργύρης, Καρρίκι, Κωστέας, Ευαγγέλου, Φαϊζάλ (61′ Ενομό), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος (78′ Καραμπάς), Κωστόπουλος, Φαϊτάκης (78′ Τάτσης), Σαποβάλοφ (69′ Σλιμόν), Ουνγιαλίδης (61′ Αναστασόπουλος).

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης (81′ Ζώνιος), Σταματούλλας, Βλάχος, Γκέζος, Γαρουφαλιάς (72′ Τριμμάτης), Νάτσος, Τσιαντούλας (61′ Όγκμποε), Βερνάρδος (61′ Νίνο), Κόλα (61′ Νάρσινγκ), Γκορντεζιάνι.

Χανιά - Παναργειακός 2-0

Νίκης δίχως αξία για τα Χανιά. Οι Κρητικοί επικράτησαν του ουραγού Παναργειακού στα Περιβόλια με 2-0, όμως από τη στιγμή που η Athens Kallithea πήρε αποτέλεσμα στην Ηλιούπολη θα ακολουθήσουν την ομάδα του Άργους και το κλαμπ των Νοτίων Προαστίων της Αττικής στη Γ' Εθνική.

Ο Καπνίδης άνοιξε το σκορ για τους Χανιώτες στο 28ο λεπτό με σουτ και στο 55' ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το τελικό σκορ με κεφαλιά.

Χανιά (Νίκος Αναστόπουλος): Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης, Αβεντισιάν (89' Πρεβεζιάνος), Κουτρουμπής, Διαμαντής, Παναγιωτούδης, Βάρντιτς (74' Τζανακάκης), Οτσοβέτσι, Τέργκοτ, Λόπεζ (83' Φανουράκης), Καπνίδης (74' Ιωαννίδης).

Παναργειακός (Σάκης Παπαβασιλείου): Καραθανάσης, Καρυπίδης, Ζησούλης (75' Ζησούλης), Γιαλαμίδης, Λαζαρίδης, Νταμάκ, Μυρτολλάρι, Κότζα (56' Κότζα), Γιάννη (56' Σκόνδρας), Παυλής (56' Πάνος), Καπετάνος (62' Ναλιτζής).

Play Out Super League 2 - Νότιος Όμιλος

Αποτελέσματα (7η αγωνιστική)

Βαθμολογία

5. Athens Kallithea 27

6. Ελλάς Σύρου 26

7. Αιγάλεω 23

8. Χανιά 16

9. Ηλιούπολη 13

10. Παναργειακός 4

Επόμενη αγωνιστική (8η)