Σε ένα πολύ όμορφο και γεμάτο συγκινήσεις παιχνίδι, η Ελλάς Σύρου και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς τα έδωσαν όλα για τη νίκη με το 2-2 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Το καλύτερο παιχνίδι της πρεμιέρας στην Superr League 2 διεξήχθη στην Ερμούπολη. Εκεί Ελλάς Σύρου και Απόλλωνας Καλαμαριάς τα έδωσαν όλα για τη νίκη με το 2-2 να αφήνει και τους δύο στεναχωρημένους αλλά τον κόσμο που είδε το παιχνίδι ευχαριστημένους.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν μόλις στο 7' να ανοίξουν το σκορ με τον Οτσοβέτσι, αλλά οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν ισοφαρίζοντας στο 22' με τον Τσαπακίδη, με το 1-1 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο οι Πόντιοι κατάφεραν να προηγηθούν με πέναλτι του Καραμπέρη στο 76', αλλά οι νησιώτες αντέδρασαν με την σειρά τους και με σουτ του Βλάχου στο 85' διαμόρφωσαν το τελικό 2-2.

Σκόρερ: 7′ Οτσοβέτσι, 85′ Βλάχος – 22′ Τσαπακίδης, 76′ Καραμπέρης

Ελλάς Σύρου (Στάικος): Καραργύρης, Βλάχος, Διαμαντής, Κωστόπουλος, Κουτσουδάκης, Κρέτση (64′ Νίνο), Τσιαντούλας (64′ Τσιαντούλας), Οτσοβέτσι, Πρεβεζιάνος, Φαϊζάλ (81′ Γεμιστός), Μπουλλάρι.

Απόλλων Καλαμαριάς (Τάτσης): Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Ντιαλόσι, Ντιόπ (83′ Σγούρης), Τσαπακίδης, Ξυγκόρος (64′ Βοριαζίδης), Άτσκα (59′ Καραμπέρης), Προύντζος (84′ Αλμασίδης), Λεό (84′ Κυριακίδης), Τσιμπούκας.

Super League 2 - 1η αγωνιστική

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος 0-0

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος – Aστέρας Β' AKTOR 2-0

ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1

Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος 1-1

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Mάρκο – Πανσερραϊκός 1-0

Athens Kallithea - Νίκη Βόλου 2-1

Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς 2-2

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

ΠΑΟΚ Β’ – Ολυμπιακός Β΄ , ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ